Rechazan grupos protectores de animales que llegue la tauromaquia

En reunión con representantes de activistas, el alcalde se deslindó que él quiera traer eventos taurinos, pues aseguró que su única intención es reactivar la zona

María Espino

Guanajuato.- Representantes de grupos protectores de animales se reunieron con el alcalde Alejandro Navarro y le manifestaron su rechazo de que se realicen eventos taurinos en la capital pues hay muchos ciudadanos que se han pronunciado en contra del maltrato animal.

Por su lado, el presidente municipal les aseguró que él no promueve las corridas de toros pues sólo buscan reactivar la zona, hacerlo un lugar más seguro y generar espacios para la atracción turística.

“No queremos que entre la tauromaquia a la ciudad, después de tantos años de ausencia no nos parece conveniente ni coherente que en un municipio como el nuestro existan ese tipo de circos (…) no habrá satisfacción hasta que nos garanticen que no habrá corridas de toros (…) entonces esperamos que la respuesta que nos den sea congruente con las actividades y los actos que se vayan a realizar en la plaza”, expresó Erika Alcocer, activista en pro de los animales.

La representante de los animalistas dio que Alejandro Navarro se comprometió a analizar el tema y a reunirse nuevamente, aunque no pactaron fecha para la próxima reunión.

Por su parte, Alejandro Navarro Saldaña, dijo que el gobierno municipal no está en condiciones de invertir en una propiedad privada porque hay muchas otras prioridades como el alumbrado, la recolección de basura, pavimentación de calles, por mencionar algunas.

“Poder tener la Plaza de Toros prestada, en comodato, vendría bien para jaripeos charreadas, eventos culturales, y que la pueda usar la Casa de la Cultura, pero son apenas ideas”, manifestó Navarro y añadió que aún no hay nada concreto en este asunto.

También te puede interesar

RC