Rechazan el programa ‘Escuelas de tiempo completo’

Cuca Domínguez

Salamanca.- El dirigente del Movimiento de Bases Magisteriales adherido a la CNTE, Vicente Díaz Quiñones informó que los maestros están de acuerdo en que se cancele el programa de ‘Escuelas de tiempo completo’ luego de que estas están encaminadas a desaparecer la doble plaza y se pronuncian a favor de que ese recurso se destine al programa ‘La Escuela es Nuestra’. Además, dijo estar de acuerdo que se federalice la nómina magisterial para que se evite sea desviada a otros rubros.

En el caso de la ‘Escuela de tiempo completo’, dijo que este programa de contempló en la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto y fue un programa equivocado, porque sólo buscaba la desaparición de la doble plaza, y solo pagaban horas extras a los maestros que ingresarán a esté programa.

Además de que sólo aplicaba en unas cuantas escuelas, por ello la CNTE ha propuesto que ese dinero se destine al programa ‘La Escuela es Nuestra’, al igual que otros programas como Escuelas al Centro, la evaluación punitiva y todo lo que trajo la reforma educativa del sexenio pasado, no abonaban en nada a la educación.

Aunque dijo desconocer el número de planteles educativos que estaban en el programa de escuelas de tiempo completo, pero aseguró que no son tantas, además de que fueron un fracaso porque los recursos no se destinaban a los alumnos y el pago a los maestros sólo era una compensación, no era significativo.

En el caso de federalizar la nómina, dijo que los maestros federales ya tienen la nómina federalizada, la intensión de federalizar la nómina, aplicaría para los maestros que cotizan al estado y son los estatales que en Guanajuato asciende a unos 15 mil maestros.

Con esta propuesta se busca que no haya desvío de recursos o que ese presupuesto se destine a otros programas y luego no se tenga dinero para pagar la nómina magisterial.

Destacó que en el estado de Guanajuato se tienen poco menos de 70 mil maestros activos y 10 mil jubilados y pensionados.