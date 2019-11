Rechazan el alza de impuestos

Diputados del PVEM se manifiestan en contra de incrementos a petición del gobernador; los regidores expresaron su negativa durante la presentación del informe de Vanessa Sánchez Cordero

Luz Zárate

Apaseo el Grande.- La diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero y el coordinador estatal del PVEM, Sergio Contreras, señalaron que están en contra del incremento a los impuestos que propone Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Descalifica propuesta

Contreras descalificó la propuesta del gobernador de incrementar algunos impuestos ante el recorte de presupuesto federal y afirmó que al gobierno estatal lo que más le afecta es que ya no dispondrá en del dinero que se usaba para promoción política con fines electorales.

“El tema es que por lo menos en Guanajuato en donde el gobernador siempre ha sido un virrey y ha manejado el presupuesto a su antojo y ha manipulado los programas que ha querido hoy les está pegando que no manejen este presupuesto para temas electorales, esa es su verdadera queja, el recurso está pero va a llegar directamente a esos programas federales (…) el tema es que no lo va a manejar el gobierno del estado y no los va a etiquetar de azul”, aseguró Contreras.

Diego Sinhue informó el viernes que la entidad tendrá una reducción de casi 3 mil millones de pesos de presupuesto federal, por lo que se podría tener un aumento en algunos impuestos en el estado.

‘Apretarse el cinturón’

Por su parte, Vanessa Sánchez Cordero informó que el gobernador deberá entregar la propuesta de Presupuesto de Egresos de 2020, pero de antemano adelantó que su fracción no apoya incrementos, pues antes de pensar en esa opción el gobierno se debe ‘apretar el cinturón’.

“El aumento a los impuestos debe ser la última (…) si no se presenta un presupuesto en el que se vea que el gobierno se está ‘apretando el cinturón’, como se dice coloquialmente, pues no podemos estar pensando en que se incrementen los impuestos o costos a la ciudadanía, nosotros primero debemos ver cómo podemos suplir y hacer que el dinero rinda mejor antes de tocarle el bolsillo a los ciudadanos que ahorita están sintiendo el impacto económico”, manifestó.

Sergio Contreras recordó que hace un año la bancada del PVEM se opuso a la creación de nuevos impuestos, pero en todo caso sólo respaldarían la indexación anual.

Informa actividades

La diputada por el Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas, en el que destacó el impulso que ha dado a temas relacionados con la seguridad pública, acciones para combatir la pobreza y beneficiar a los guanajuatenses que más lo necesitan, así como la negativa a la alza de impuestos y tarifas, y la promoción de acciones a favor del medio ambiente.

Además anunció que la próxima semana presentará una solicitud en el Congreso del Estado para que sean contratados asesores expertos en temas de seguridad, para que revisen el gasto que pretende hacer el gobierno estatal en ese rubro.

A pesar de que la bancada panista es mayoría en el Congreso, la legisladora aseguró que no bajará la guardia y seguirá trabajando en leyes que devuelvan la paz y la tranquilidad a la entidad.

