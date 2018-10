Rechazan cambiar fecha de informe

El PRI, argumentó que la fecha actual del informe, se empalma con el proceso electoral, pues se realiza el primer jueves del mes de marzo y las campañas inician en marzo

Catalina Reyes

Guanajuato.- En la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación del Congreso, los diputados del PAN consideraron innecesaria la reforma propuesta por el PRI para cambiar la fecha del informe del gobernador de marzo a octubre, a través de una modificación al artículo 78 de la Constitución.

Ya que Alejandro Espinoza, asesor del PRI, argumentó que la fecha actual del informe, se empalma con el proceso electoral, pues se realiza el primer jueves del mes de marzo y las campañas inician en marzo. Entonces se corre el riesgo de confundir la publicidad del informe con la de las campañas.

Por lo tanto, su partido propone que se cambie la fecha del informe al segundo jueves de octubre, cuando ya terminó de calificarse todo el proceso electoral.

La diputada panista Cristina Márquez, recordó que la fecha del informe de gobierno se cambió a marzo hace varios años porque se quería que se informara el año completo anterior. Además, el paquete fiscal no es cada tres años, sino cada año y requiere toda la atención del Congreso. El paquete fiscal llega al Poder Legislativo en noviembre y se aprueba en diciembre.

El diputado panista, José Guadalupe Vera, agregó que al entregar el informe en octubre se empalmaría la glosa del informe, el presupuesto del estado, que llevan tiempo para analizarse.

Alejandro Espinoza defendió su propuesta, “consideramos que el bien jurídico tutelado es la democracia. Lo demás es una cuestión técnica”.

Guillermo García, asesor de Morena, apoyó la propuesta del PRI porque el informe federal es el 1 de septiembre. “No le vemos ninguna imposibilidad técnica al moverlo”, señaló.

La diputada Libia Dennise García, presidenta de la Comisión e integrante del PAN, argumentó que la rendición del informe de gobierno implica el derecho de los ciudadanos a mantenerse informados.

Además, en cuanto al proceso electoral ya existen los mecanismos de control para regularlos. “Verlo sólo desde el punto de vista del proceso electoral es verlo de manera parcial. Y no es rehuir al trabajo, es hacerlo de manera eficiente, porque son procesos complejos (la glosa del informe y el paquete fiscal)”.

Añadió que cambiar la fecha del informe no incide en elecciones. Federico Ruiz, representante de la Coordinación Jurídica de Gobierno, opinó que la fecha del proceso electoral no riñe con la rendición de cuentas, porque hay mecanismos de control en ese sentido, por lo que consideró que no es necesaria la reforma planteada.

“Además, las elecciones son cada tres años y el informe es anual. Y cada tres años se tendría que mover la fecha del informe para que no ‘chocara’ con el proceso electoral”.

