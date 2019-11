Rechazan aumentos en predial y multas

No son acordes con la economía, consideran ciudadanos; Aseguraron los irapuatenses que ahora será más difícil cumplir con las obligaciones, pues para el siguiente año, habrá incremento en las multas de hasta un 1000%

Nancy Venegas

Irapuato.- Los irapuatenses rechazaron los incrementos recién aprobados por el Ayuntamiento a los servicios municipales, algunos de hasta el 700% y multas de hasta en un 1000%. El aumento en el impuesto predial será hasta del 26% para los predios con valor de 22 millones de pesos o más.

Con el voto en contra de los regidores del PRI y Morena, el miércoles pasado, por mayoría panista se aprobaron los incrementos en servicios municipales que se harán efectivos el siguiente año. La medida fue rechazada por los irapuatenses, que consideraron que los incrementos no son acordes a la difícil economía.

“Yo creo que el Ayuntamiento debe de ser más consiente (…) los trabajadores tienen su casita de Infonavit por necesidad, para pagar el predial, los impuestos vienen caros, deberían de hacer conciencia de que no están los negocios ni el trabajo como (…) para pagar un dinero; más cuando no sólo sube el predial, sube agua, luz y la canasta básica que se pretende que va a subir también, deberían de hacer conciencia que el impuesto no tienen por qué subir algo que es necesario, la gente tiene casa por necesidad que hagan un ajuste que vean qué situación está viviendo Irapuato, no hay dinero, no hay trabajo, no hay comercio la gente no tiene dinero”, dijo Delia Rodríguez, comerciante.

“Va a estar más difícil sobre todas las multas, que ahí si estoy de acuerdo cuando tienes un error tuyo, están bien las multas, porque pues si no hay error, no hay multas, pero el predial, lo básico, sí está mal (….) que valoren una cosa y otra para que no agarre nada más parejo, todo porque perjudica, (ahora) habrá que quitarle un poco en la despensa”, refirió Alfredo Ramírez, empleado.

“No está bien, ahora será más complicado poder pagar el predial”, indicó Carlos García, empleado.

Se pidió a los municipios fueran eficientes, no a imponer aumentos extralimitados: Alfaro

La diputada local Lorena Alfaro García, señaló que los aumentos a los impuestos para el 2020 en Irapuato de hasta un 3.5%, son una medida extralimitada y que afectan principalmente a los irapuatenses, más dadas las condiciones económicas actuales del país.

“Tenemos un año trabajando con los municipios y pidiéndoles que sean más eficientes en las recaudaciones y que fortalezcan sus finanzas municipales, pero no con el incremento de impuestos, ni con el incremento de derechos o tarifas, más bien con lo que ya tienen, hay muchas áreas de oportunidad para ser más eficientes”, indicó.

Agregó que desde el Congreso local están dispuestos a revisar todo lo respectivo a las leyes de Ingresos para el 2020, sin embargo, con el tema de las disposiciones administrativas, sólo es de competencia del Ayuntamiento, pidiendo que al tomar estas medidas sean conservadoras.

“Revisar propuestas que nos hagan que lleven incrementos superiores al inflacionario, siempre y cuando tengan una justificación, esto va a ser en el caso de las leyes de Ingresos, sin embargo, en el caso de las leyes administrativas, si el Ayuntamiento así lo acordó, es una facultad exclusiva de ellos pero si me parece que deben ser conservadores dada la situación económica del país y me parece deben ser aumentos proporcionales y no extralimitados”, explicó la legisladora.

