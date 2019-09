Rechazan auditoría a luminarias

La petición fue enviada al Congreso del Estado ya que la ASEG se declaró incompetente para atender la solicitud; los regidores del PAN insisten en investigar la adquisición de lámparas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Auditoría Superior del Estado (ASEG) se declaró incompetente para atender la solicitud de los regidores del PAN de Salamanca respecto a la compra de luminarias que realizó la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz sin que haya habido una licitación de por medio, por lo que la petición se turnó al Congreso del Estado.

Así lo informó el auditor superior del Estado, Javier Pérez Salazar quien aclaró que la determinación de turnarla al Congreso local es porque, al tratarse de recursos del presente ejercicio fiscal, la ASEG por ley no puede iniciar auditorías concomitantes, esto es, en tiempo real.

La denuncia la presentaron ante la ASEG los ediles panistas el pasado 16 de julio por la adquisición directa de 22 mil luminarias por un monto de 36 millones de pesos, misma que no pasó por la aprobación del Ayuntamiento.

No obstante, Javier Pérez Salazar dijo al respecto “la recibo y la sustancio, le doy trámite y al final dado los informes que me hacen llegar tanto los regidores como la parte actual, la administración actual constatamos que son hechos del año que corre, es decir, son hechos que se están imputando en el 2019 (…) yo no puedo autorizar en términos constitucionales y legales auditorías sobre el año que corre, es decir sobre auditorías que no han sido materia de cuenta pública”.

Por ello, desde la semana pasada se envió el expediente de la denuncia la cual será turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para que le dé el trámite correspondiente.

El sábado pasado en rueda de prensa, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz aseguró que la compra de las luminarias se hizo cumpliendo con todos los requisitos legales y justificó que se realizó de manera directa por la urgencia que se tenía en materia de inseguridad y para impedir el corte de la energía eléctrica por el adeudo que se tenía con la CFE.

