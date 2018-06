Rechazan apoyo a Irapuato para bacheo de calles

El municipio gestionó el apoyo para la donación de asfalto, pero no le fue favorable ya que la Dependencia Federal no aceptó la solicitud, por lo que el municipio está pensando en gestionar con un particular

Irapuato.- Por tercer año consecutivo, el municipio de Irapuato no logró acceder a los apoyos otorgados por Pemex para el mantenimiento de vialidades.

Hugo Ortega Álvarez, director de Servicios Públicos Municipales señaló que el municipio si realizo la solicitud a la paraestatal para obtener el asfalto para bacheo de calles, sin embargo, no fue favorecido

“se hizo la solicitud para la donación, pero no fue favorable. Estamos bacheando únicamente con material de la administración lo que se pudo contratar de manera particular con recurso del municipio”, comentó el director

Para acceder a las toneladas de asfalto en donación el municipio entrego un oficio donde justificó las zonas en las que se aplicaría el producto, además de la conformidad el municipio, sin embargo no fue aceptado por la Dependencia Federal.

No obstante, el municipio ya realiza la documentación para solicitarle a la paraestatal la donación de varias tonelada de asfalto para el mantenimiento de las vialidades que forman parte del programa anual de bacheo, sobre todo ahora, que con la reciente temporada de lluvias han comenzad a surgir los imperfectos en vialidades primarias secundarias.

En el año 2016, el contralor municipal inicio un proceso para que la administración pública 2012-2015, en concreto, Oliver Guerrero director de imagen urbana justificara el uso de 200 toneladas de asfalto correspondientes a la donación realizada por PEMEX al municipio.

En la presente administración, el municipio lleva a cabo un plan integral para el mantenimiento de vialidades mediante el bacheo aislado y mantenimiento mayor, este último a cargo de la dirección de obras públicas. Para ello se invierten cada año 100 millones de pesos.

