Rechaza Vicente Fox vínculos de su hija con la secta NXIVM

En redes sociales se difundió un comunicado en el que se aclara que Ana Cristina tuvo contacto con esa asociación hace 16 años, pero solo fue para acudir a un curso de 10 días

Redacción

México.- El expresidente Vicente Fox rechazó las versiones que ligan a su hija Ana Cristina con la secta NXIVM, que esclavizaba sexualmente a mujeres y las marcaba con un cautín ardiente.

De acuerdo con una investigación del diario The New York Times, sobre la secta NXIVM, 7 mexicanos están relacionados con este grupo entre ellos Emiliano Salinas Occelli y Ana Cristina Fox, hijos de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, respectivamente.

Por dichas acusaciones, Vicente Fox rechazó las versiones que ligan a su hija Ana Cristina, pues dijo que “está formada en valores y virtudes; en el respeto y la dignidad”.

En su cuenta de Twitter, Fox Quesada dijo que su hija “está formada en valores y virtudes; en el respeto y la dignidad”.

Es muy doloroso para un padre,ver como se calumnia a una hija.

Mi querida AnaCristina esta formada en valores y virtudes; en el respeto y la dignidad.

Rechazo enérgicamente tan viles calumnias en su contra. https://t.co/7LcivPShQg — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 26, 2019

El ex presidente difundió un comunicado que Ana Cristina Fox de la Concha puso en sus redes sociales en el que detalla que en el 2003 asistió a un curso de 10 días de la organización en la Ciudad de México y que en los 16 años que han pasado “jamás volví a tener contacto”, con esa institución.

Asimismo, rechazó cualquier información que intente vincularla con las “actividades ilegales y deplorables” de las secta NXIVM y señaló que siempre ha estado apegada a valores de “respeto y dignidad”.

Otra mujer involucrada en esta secta es Loreta Garza Dávila, empresaria de Nuevo León, Monterrey, quien estaban al frente de la escuela ‘Rainbow Cultural Garden’ y cuyas hermanas también han sido acusadas de complicidad.

También te puede interesar

RC