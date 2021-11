Nayeli García

Irapuato.- Las disculpas públicas que emitió el ex alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez en torno al caso de la jueza Sandra Baeza y la muerte del pequeño Giovanni no son válidas y el nuevo gobierno municipal deberá de realizarlas nuevamente, señaló el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Vicente Esqueda.

A finales de septiembre, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez publicó en la página web del Gobierno Municipal las disculpas públicas recomendadas por la Prodheg, una de ellas fechada el 24 de septiembre, las cuales sólo permanecieron visibles tres días.

“No, no son válidas porque la resolución que emitió la procuraduría establece de manera clara y puntual, establece que para que las disculpas sean válidas debe de haber un diálogo con la o las víctimas para que sea una disculpa de muto acuerdo y en este caso hasta donde tengo conocimiento y digo hasta donde tengo conocimiento porque no nos han emitido la información que documente esta circunstancia al parecer no tomo en cuenta a las víctimas por lo tanto no sería válida”, señaló el procurador.

Y es que señaló que incluso el Municipio de Irapuato no ha informado de manera formal que se emitieron esas publicaciones para dar por subsanada la recomendación emitida por la instancia protectora de los Derechos Humanos, la cual por ningún motivo puede ser considerada como realizada.

“El sentido de la disculpa es generar una reparación del daño que se generó, en esa violación de derechos humanos y si no va acorde a los intereses de la propia víctima, entonces no se cumplen con ese cometido y por eso no es válida”, puntualizó.

Explicó que ahora que el ex alcalde Ricardo Ortiz ya no forma parte de la administración, corresponderá a la nueva administración encabezada por Lorena Alfaro García emitir los pronunciamientos, pues las recomendaciones se hacen de manera institucional, es decir, en este caso, a la figura de presidente municipal.

“La institución a la que se dirigió fue al presidente municipal desafortunadamente coincidía que a quién se había generado la resolución en uno de los casos porque son dos resoluciones era el propio alcalde, pero en este caso ya le tocará a esta nueva administración, a esta presidenta municipal retomar esa circunstancia”, adelantó.

Vicente Esqueda recordó que entre las recomendaciones emitidas al Gobierno Municipal por el caso de la muerte del pequeño Giovanni a manos presuntamente de un elemento de la Policía Municipal de Irapuato, también se tiene que hacer la reparación del daño, situación que en breve se cumplirá pues ya se hizo el requerimiento a la autoridad municipal a través del síndico.

“El caso de Irapuato como todos sabemos falleció un menor en ese caso se recomendó incluso que la autoridad responsable tuviera que pagar una compensación que es una especie de indemnización por ese suceso en donde no se puede reparar el daño por la pérdida de vida del menor”, indicó.

A finales de agosto la Prodheg, emitió recomendaciones al Municipio, por el expediente 55/21-B por el presunto homicidio de un niño de 11 años en manos de un policía municipal cuando éste atendió el reporte del robo de un tinaco y disparó en contra de la gente lesionado de muerte a Giovanni y dejando herido a otro adolescente.

En la recomendación 40/20-B el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez y el síndico Jaime Morales Viveros tenían que ofrecer una disculpa pública por haber ofendido a la jueza Sandra Baeza durante la sesión de Ayuntamiento en donde no fue ratificada para continuar como jueza administrativa.

“Debiendo en este acto reiterar que, con independencia de la resolución antes aludida, existe y siempre ha existido nuestro firme compromiso a la promoción y respeto de los derechos humanos, pero también, en la transparencia, el trabajo honesto, profesional y eficiente que deben tener todas las instituciones y funcionarios públicos”.

Esta disculpa pública permaneció publicada por tan sólo tres días, e incluso tres días después de haber sido firmada por el entonces alcalde, éste declaró a los medios que estaba por cumplir con las recomendaciones de la procuraduría al emitir las disculpas en su página WEB, ya que dijo “tampoco me quieras lapidar en plaza pública”.