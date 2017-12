Rechaza obispo de Celaya a los ‘chapulines’ en la política

La Iglesia no debe tomar partido por ningún candidato, resalta Benjamín Castillo Plascencia

Fracaso de alianzas anticipa obispo de Irapuato

Roberto Lira

Celaya.- Funcionarios y políticos deben ser responsables del cargo que ostentan y no abandonarlo por buscar otro puesto en las próximas elecciones, asimismo, la ciudadanía debe ser responsable con su voto y elegir el bien común sobre los intereses personales, comentó el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.

“Ya está el brincoteo, algunos que dicen yo me aviento y ya después que no me aventé, que mi obligación es quedarme aquí, ¿Por qué no lo habían pensado así antes de que los desecharan? Creo que tenemos que ver si fueron elegidos por un cargo que se mantenga en el hasta salir y no anden buscando”

Benjamín Castillo Plascencia

Obispo de Celaya