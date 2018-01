Rechaza MC coalición con PRD y PAN

El partido Movimiento Ciudadano rechazó coaligarse con el PAN y el PRD para las alcaldías y diputaciones locales, aseguraron fuentes del MC

Va alianza de Morena en 44 ciudades

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El partido Movimiento Ciudadano rechazó coaligarse con PAN y PRD para las Alcaldías y diputaciones locales, dijeron fuentes del MC.

Líder estatal del PRD

Para la capital del estado, PAN y PRD buscarán un perfil ciudadano, confirmó el líder del Sol Azteca, Baltasar Zamudio.

“El convenio va en el sentido de que el PAN designaría conforme a su método en el sentido formal pero hay un compromiso político de que quien encabece la capital sea un candidato ciudadano que amalgame a los dos institutos, que garantice que hay suma de los dos partidos”, confirmó el perredista.

Además señaló que dicho convenio establece para la capital del estado la necesidad de encontrar un perfil, preferentemente ciudadano que permita el tránsito o la aceptación de ambos institutos políticos “bajo la premisa de que ambos tienen la misma capacidad de competencia conforme al proceso electoral pasado”.

Por ello, manifestó que el compromiso tanto del PRD como del PAN es buscar a este perfil que permita la suma de voluntades en Guanajuato capital.

No obstante, aseguró que hasta el momento no se tienen perfiles, pero existe la disposición de ambos partidos políticos para la valoración y revisión de aquellos aspirantes “en particular ciudadanos, que puedan permitir la amalgama de panistas y perredistas en la capital”.

Al cuestionarlo si uno de los perfiles para la presidencia municipal podría ser el perredista Sealtiel Ávalos, Zamudio dijo que el tema se encuentra bajo valoración de los institutos políticos que conforman la coalición, “no hay veto ni tampoco hay nombre”, dijo.

Busca PRD seis municipios

El convenio de coalición también establece que el PRD designará a los candidatos para seis municipios, los cuatro en donde ya gobierna, que son: Acámbaro, Cortazar, Moroleón y Juventino Rosas, y a éstos se suman Tierra Blanca y Pueblo Nuevo.

Explicó que en estos dos últimos municipios, el PRD se consolidó como segunda fuerza en el proceso electoral, por lo que existen altas probabilidades de obtener el triunfo.

Al cierre del plazo para el registro de la coalición para ayuntamientos, la alianza ‘Por Guanajuato al frente’, no llevó a cabo ningún acto protocolario, sólo harían la entrega del documento al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), informó Baltasar Zamudio Cortés.