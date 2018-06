Rechaza funcionario acusaciones

El director de Asuntos Jurídicos, acusado anteriormente de usar recursos públicos en peleas de gallos, pide a sus denunciantes presentar las pruebas, pues asegura llevar una persona decente

León.- Además de informar que ya recibió requerimiento de información por parte de la Contraloría municipal, Luis Pérez Romero, director de Asuntos Jurídicos, pide a Claudia Romero Rivas, quien lo denuncia por mal uso de recursos públicos en peleas de gallos, presentar pruebas.

Fue el jueves cuando se hizo público el oficio en el que la ciudadana le acusa de presentarse a laborar tarde y en estado inconveniente señalándolo incluso de padecer de alcoholismo.

El funcionario se dijo molesto por los comentarios, pues aunque reconoce la crianza de gallos como una actividad que hace en sus tiempos libres, asegura que de alcohol, “no toma ni una gota”.

“Estos comentarios denigran a mi persona, denigran mi figura como servidor público, quiero manifestar que no soy un alcohólico, jamás he tomado gota de alcohol; no me gusta el alcohol, tampoco soy aficionados a andar apostando, sólo crío gallos como parte de mis actividades privadas. Lo que sí incide en mi persona es que se manifiesta que llego en estado de ebriedad”, expuso.

Aseguró no conocer a la persona que hizo la denuncia y señaló llevar una relación sana con quienes conforman la dependencia.

