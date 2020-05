Rechaza AMLO que Inegi tenga acceso a patrimonio de mexicanos

Notimex

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la propuesta del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien sugirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos, y tenga acceso a su información fiscal mediante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En su conferencia matutina de este martes, el mandatario federal expresó: “se debe de mantener privada la información de las personas, la obligación de dar a conocer el patrimonio es exclusivo para los servidores públicos.

Por eso no considero conveniente esa propuesta, lo mejor para que no haya tanta desigualdad, lo mejor es que el gobierno ayude, para que la mayoría de mexicanos vaya escalando y no se profundice en la desigualdad social”.

López Obrador insistió en que se opone a que las personas informen cuánto tienen.

