Recaudan el mínimo con multas de Tránsito

Nayeli García

Irapuato.- El destino del dinero de las 956 infracciones levantadas por la Dirección de Movilidad y Transporte Público en el primer trimestre del año provocó duda entre algunos integrantes del Ayuntamiento, quienes señalaron que durante ese periodo, la Tesorería Municipal sólo registró el ingreso de menos de mil pesos por multas de Tránsito.

La regidora Dulce María Gallardo Rangel cuestionó en el pleno del Ayuntamiento el destino del dinero de esas infracciones de Tránsito, pues señaló que durante la revisión en Comisión de Hacienda, sobre los ingresos de la Tesorería Municipal en ese periodo sólo ingresaron 300 pesos en enero por ese concepto, en febrero nada y en marzo poco más de 600 pesos.

Precisó que en el informe también se especificó de las 956 infracciones, más de 800 ya habían regresado las garantías por parte de las autoridades a los ciudadanos.

“No sé si lo que está ocurriendo es que sí, sí se estén haciendo infracciones y que se estén condonando, y si fuera, no me parecería correcto; porque una de las cosas que no hemos logrado es que los choferes de transporte publico ofrezcan el servicio que se prometió a la ciudadanía, y la única manera de hacerlo es aplicar las sanciones estipuladas a la falta de cumplimiento al reglamento”, puntualizó la regidora independiente.

Aclaró que durante la revisión de los ingresos a la Tesorería, la misma titular, María Ernestina Hernández Guzmán se comprometió a revisar el tema y detallar el destino de las multas de Tránsito, cuyo ingreso no está reflejado en las finanzas municipales.

Al respecto, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que está prohibida la condonación de multas, y por su parte jamás había condonado multas a los transportistas, por lo que esperaba que sus compañeros de cabildo tampoco hicieran lo mismo, ya que incluso, la tesorera tenía la indicación de no condonar nada.

Tanto el presidente de la Comisión de Hacienda, Diego Rodríguez y el segundo síndico, Jaime Morales Viveros, justificaron la falta con el cambio en la clasificación de las multas y supusieron que tal vez era por el proceso de multas, las cuales podrían haber sido impugnadas por los ciudadanos y estén en proceso de resolución.

Por si no lo viste: