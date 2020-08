Recauda Museo de la Momas 296 mil pesos en su primera semana de reapertura

Guanajuato.- Habitantes de la Cañada de Rocha, ubicada en la colonia La Escondida, se quejaron y denunciaron el foco de infección que representa el cuse del arroyo que pasa a un costado de las casas ya que ahí se están vertiendo aguas residuales a cielo abierto que han generado malos olores, criaderos de mosquitos, ratas, entre otros bichos.

María Sanjuana ‘N’, vecina del lugar, denunció el problema y aseveró que esto ha ocasionado conflictos de salud a los a los habitantes de la zona pues señaló muchas personas han resultado con infecciones en las vías respiratorias y del estómago al vivir aspirando el aire contaminado y a que moscas y mosquitos que se generan de la suciedad que ahí prevalece se metan a las viviendas.

Además comentó que aunque ha ido personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMPAG) no han erradicado el problema que aseguró se acentúa en temporada de lluvia ocasionando que el agua se acumule ya que arrastran basura que tapa el desagüe y propicia que el agua sucia se desborde inundando el único camino que hay en esta calle y obligando a la gente a que no salga de sus casas, busque vías alternas o si no hay de otra caminen entre el agua del caño que se revuelve con el agua de lluvia.

Por ello los habitantes de esta zona hacen un llamado a las autoridades municipales para que acudan al lugar y les ayuden arreglar el drenaje que se rompió y el agua residual correa cielo abierto por el arroyo invadiendo de malos olores todos los rincones del lugar.

Correo estuvo en el lugar y se pudo verificar que los malos olores impactan al olfato desde que se llega al lugar y se hacen más intensos a medida que se va acercando a la parte donde está el arroyo en donde se ubica la tubería del drenaje que se rompió a causa de la fuerza con la que desciende del agua que baja de las casas ubicadas en la Venada.

A lo largo del lecho del arroyo se aprecia una buena cantidad de basura entre plásticos, botellas de PET, ramas, carrizos, e incluso hay muchas llantas de carro en donde los desechos se han ido atorando y se ha acumulado tierra lo que genera una imagen sucia de la zona que pasa por en medio de las viviendas.