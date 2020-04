Recauda enfermera apoyo para residentes

Cuca Domínguez

Salamanca.- Una enfermera jubilada inició la recaudación de apoyo para residentes del Hospital de Pemex, pues señaló que al no ser trabajadores de la petrolera no cuentan con prestaciones ni los recursos mínimos para sobrevivir.

De acuerdo a la señora Martha, jubilada desde hace poco más de un año, esta iniciativa surgió de los vecinos; la idea es juntar azúcar, café, tés, jabón para que se aseen de manera constante y más en estos tiempos que se requieren, porque “me doy cuenta en las condiciones que deben de estar trabajando, porque yo trabajé ahí (…) pero seguramente esta situación, se les ha complicado”, comentó.

“Ellos no son trabajadores petroleros, no tienen salarios ni prestaciones, son residentes y sería muy lamentable que no tuvieran mínimo un café, pero si les podemos llevar, cubrebocas, guantes, mascarillas o caretas, sería bueno, porque también están en la primera línea de atención de todo tipo de pacientes”, precisó.

La enfermera jubilada destacó que las donaciones en especie de café, azúcar, guantes, mascarillas N95, caretas, galletas dulces y saladas, alimentos enlatados, agua embotellada, jugos, desechables, gel antibacterial, jabones se reciben en Paseo de los Parques número 409, con la señora Martha y directamente en la caseta de vigilancia de Pemex pidiendo que el donativo se los entreguen a los residentes del turno de la noche.