HIPÓTESIS. Parece que se pusieron intensos algunos panistas con Lorena Alfaro García que el 4 de octubre había anunciado en Twitter varias propuestas para la integración de su gabinete.

DE ÚLTIMA HORA. Entre ellas, la de Sandra Patricia Soto quien había sido anunciada como propuesta para la secretaría del Ayuntamiento y finalmente rindió protesta la madrugada del 10 de octubre, Rodolfo Gómez. Sí, sí, sí. La explicación técnica es muy simple para tratar de lavar el yerro. La alcaldesa puede decir que era una “propuesta”. No una decisión asumida.

PLANCHADA. Pero se supone que cuando un gobernante anuncia en redes una decisión es porque ya hizo los amarres necesarios para que no haya marcha atrás en una decisión tomada.

DESASEO. Si ocurre lo que le pasó a Lorena Alfaro y antes a Alejandra Gutiérrez en León quiere decir que hubo un gran descuido en las formas, que no se revisaron los perfiles como en León y que no se hicieron los consensos suficientes como es el caso de Irapuato.

DESAGUISADO. Y es que resulta que la invitada originalmente por Alfaro sería parienta del exalcalde Sixto Zetina Soto y eso habría provocado la rebelión en la granja azul al punto de que la alcaldesa no pudo sostener el nombramiento.

LA DEBILIDAD. Se trata de resbalones perfectamente previsibles que dejan mal paradas en este caso a Alfaro y a Gutiérrez Campos en el arranque de sus administraciones justo cuando deben lanzarse los mensajes de fortaleza, firmeza y convicción en las decisiones que se toman.

DIEGO SINHUE: LOS CONTRASTES EN LAS ALCALDÍAS

PREPARADO. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo traía números para presumir este domingo. Desde la primera toma de posesión a la que acudió en León

CIFRAS. Presumió que por primera vez en varios años, Guanajuato está por debajo de los cinco estados con más homicidios en el país según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dijo que ahora ocupa el sexto

POCO A POCO. En su discurso tras la protesta de Alejandra Gutiérrez Campos como alcaldesa de León, Rodríguez Vallejo dio a conocer una serie de cifras a la mitad del sexenio que dijo, son la muestra de que la pacificación de la entidad avanza paulatinamente.

AL CORTE. El gobernador aseguró por ejemplo que hasta el momento, en Guanajuato hay 950 homicidios menos que el año 2020 a la misma fecha lo que le ha permitido ubicarse en el sexto lugar en incidencia.

MÁS. Adicionalmente habló de la disminución del 85% del delito de robo de combustible. Destacó también que, según el INEGI, Guanajuato es una de las entidades en donde más bajó la incidencia delictiva.

MATICES. Desde luego que no es lo mismo hablar de ese tema en ciudades del corredor industrial como León e Irapuato que tienen algunos argumentos para revirar a los cuestionamientos de las incidencias delictivas en esas ciudades.

DATOS DUROS. Bueno, en León el asunto es más discutible porque ahí los homicidios dolosos van al alza a contrapelo de lo que ocurre en el estado aunque el resto de los delitos del fuero común. Menos el de robo a casa habitación que en León va para arriba.

DIFERENCIAS. Pero el discurso de las mejoras de las policías no es uniforme. Imaginemos por ejemplo, Acámbaro en donde el PAN regresa al poder tras el dominio de Morena. Ese Municipio registró cuatro cambios de mando en un trienio. No es el único pero sí el más conocido.

CONTRASTES. Mientras en León, Diego Sinhue hablaba del modelo de Islandia para combatir adicciones, en Apaseo el Grande anunciaba detenciones en esa zona caliente del estado. Demasiadas realidades en nuestro territorio.

LA DEL ESTRIBO…

Pues será el sereno pero el programa que anuncia este lunes la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos que se llama “León al 100” parece ser la versión corregida y esperamos que mejorada de aquel que implementó en su momento Ricardo Sheffield Padilla en 2009 cuando arrancó su gestión como edil leonés justo hace 12 años.

Alejandra Gutiérrez estaba en aquel gabinete aunque inició como segunda de a bordo de Antonio Obregón Torres que era el Tesorero y a la mitad del trienio lo relevó.

Su perfil (de Sheffield y Gutiérrez) es distinto pero tienen en común ese flanco de hiperactividad desde la administración municipal que le imprime un sello muy dinámico a la administración municipal.

Para generar la percepción de un gobierno que no solo reacciona sino toma la iniciativa, proyectos de este tipo ayudan. Recordemos a Sheffield Padilla pateando espectaculares. En cierto modo la alcaldesa de León comparte ese perfil protagónico aunque ya sabemos que ser exitoso depende más de la virtud de la resistencia que de la velocidad.

Recordar es volver a grillar

CUANDO LA POLÍTICA DA Y QUITA

La política y la nómina en el partido gobernante PAN dan y quitan. A algunos más y a otros menos.

Cuatro personajes, digamos de la más reciente camada de funcionarios que ha dado el PAN han vivido momentos agridulces en los últimos años aunque hoy tres de ellos, vuelvan a estar en un lugar que da cierto protagonismo en el poder político.

Es el caso de Daniel Campos Lango quien hace exactamente 4 años salía en medio de señalamientos y críticas no solo de la oposición al PAN sino de algunos blanquiazules que juzgaron imprudente la promoción que hiciera en algún momento de la entonces diputada Alejandra Gutiérrez Campos como prospecto para la alcaldía en 2018.

“Lo he comentado con varios panistas y lo he visto que en caso de que la cuota de género sea mujer en León por supuesto que la mayoría vamos a ir con Ale Gutiérrez, porque tiene toda la preparación es honesta y además es un contraste perfecto a la mujer que ya gobernó (Bárbara Botello)”.

Un discurso que le costó la chamba como director de Desarrollo Social pero hoy está aquí, de regreso, como secretario particular de la ahora alcaldesa. Revancha cumplida tras 4 años en la banca.

Y en el Congreso local, hace 3 años se daba el cambio que se dio hace unos días en el Congreso local pero a la inversa.

Christian Cruz Villegas se marchaba y Ricardo Narváez Martínez llegaba haber sido los dos secretarios particulares que tuvo Miguel Márquez en su sexenio.

A diferencia del nombramiento de Cruz Villegas en 2015 que pasó como cuchillo en mantequilla hace 3 años, por unanimidad en la pasada legislatura; la llegada de Ricardo Narváez requirió mayor operación política porque no logró el respaldo absoluto pues Morena, Verde y PT objetaron su llegada.

La votación (28 a 8) si se toma en cuenta el bloque de fracciones y representaciones parlamentarias, resultaba anecdótica porque nunca estuvo en riesgo la aprobación del nombramiento.

Christian Cruz estuvo entre los prospectos para secretario del Ayuntamiento del segundo trienio de Héctor López Santillana antes de que Gustavo Rodríguez Junquera le hiciera fuchi al ofrecimiento para el cargo

En algún momento, pudo haberse quedado como secretario general del Congreso. No se pudo. El cargo estaba reservado para Narváez quien jura que no le debe el cargo al exmandatario.

Hoy, Narváez está en la banca esperando rescate y Cruz no espero nada para encontrar otra posición.

Hace seis años, mientras tanto, Alberto Padilla Camacho, Contralor Municipal era ratificado en calidad de encargado de despacho.

En su pleito con el exsíndico Eugenio Martínez Vega exhibió públicamente la apuesta que habría hecho el citado exedil para aprobar la permuta de predios con un particular que representaban una pérdida para el erario de 4 millones de pesos. Martínez, negó el señalamiento.

No es lo mismo tener como escudero en la regiduría a Javier Ayala que de padrino y promotor a Luis Ernesto Ayala en la sindicatura y hoy en el Congreso local.

La imagen del día

TEMAPACULÍN: LA VICTORIA DE AMLO, LA DERROTA DE ALFARO Y DIEGO SINHUE

Revisar las imágenes, los tuits y los videos de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Temacapulín en donde es vitoreado, recibido con mantas de bienvenida por apoyar la decisión de los pobladores de esa comunidad así como de Acasico y Palmarejo es atestiguar la confirmación de la tesis que señala que la 4T apuesta al divide y vencerás.

¿Cuántos años lleva en la mesa el proyecto para traer agua de la cuenca del Río Verde a León que de unos años a la fecha se volvió también prioridad para Guadalajara y el abasto de agua a esta metrópoli para que este domingo, la determinación anunciada teniendo como testigo al jefe del ejecutivo, no favoreciera ni a León ni a Guadalajara?

Ya ni siquiera existirá el consuelo local de decir que el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro “traicionó” a Guanajuato al pactar con López Obrador una presa que podría garantizar agua para Guadalajara pero que excluiría a León.

Ayer que López Obrador estuvo en Temacapulín, se dijo que en realidad la cortina de la presa no debería rebasar los 42 metros lo cual difícilmente garantizaría agua para Guadalajara.

Lo peor para el ego de Enrique Alfaro es que ni siquiera, dar la espalda al gobernador Diego Sinhue le garantizó un acuerdo favorable con López Obrador y mucho menos aparecer como héroe ante sus gobernados.

De antología los abucheos que escuchó ayer en Temacapulín frente a López Obrador que pudo salir triunfante. Si ese fue el propósito, lo logró. Alfaro y Diego Sinhue enfriaron su relación. El bloque Bajío-Centro Occidente está en la lona aunque no noqueado.

Un proyecto regional como El Zapotillo está moribundo aunque todavía no al borde de la sepultura. El “divide y vencerás” ganó una batalla. Ojalá que no no, la guerra. ¿Aprenderán la lección?c