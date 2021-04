Audios evidencian a diputado de Morena en el delito de abuso sexual contra un menor

Redacción

Puebla.- El día de ayer se informó sobre la detención de Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de Morena en Puebla por presunto abuso sexual en contra de un adolescente.

Durante una entrevista para Ciro Gómez Leyva de Imagen, el joven de 15 años de edad, contó cómo fue que el Diputado lo drogó para aprovecharse y abusar de él en un hotel de la Ciudad de México el pasado 21 de abril.

Narró que Huerta Corona le ofreció un refresco el cual sabía amargo, después de unos minutos el joven empezó a sentirse mal.

“Compró un refresco, me lo dio y sabía amargo. Entré al hotel. Me dijo que iba a rentar dos habitaciones. Llega y renta una habitación con una cama. Me sentía muy mareado, no podía caminar bien, me dolían las piernas”, dijo en un fragmento de la entrevista.

Al revelarse esta declaración, la versión del Diputado pues negó conocer a la víctima y dijo que si salió en libertad fue porque no encontraron evidencia del presunto abuso sexual.

Asimismo Ciro Gómez Leyva, reveló un segundo audio donde se escucha a Benjamín Saúl Huerta Corona tratar de negociar y llegar a un acuerdo económico con la madre de la víctima y así lograr su absolución.

“Llegamos a un acuerdo económico, se lo suplico. Se lo voy a pagar con creces. No me destruya”, se escucha.

