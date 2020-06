Reaparece la obra de Frida ‘La mesa herida’

Nancy Venegas

Irapuato.- La directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), Atala Solorio Abreú informó que tienen un ‘plan –B’ para que los eventos culturales y artísticos como los festivales de Jazz y Reviviendo Tradiciones, se realicen a través de plataformas digitales, pese a la pandemia por Covid-19.

“Vamos a cambiar la modalidad, ya tenemos visualizado un plan B, siguiendo las normas de la secretaría federal de cuidar los espacios… Se ha ido recorriendo el semáforo -de condiciones sanitarias por Covid-19-, hasta el momento nosotros somos parte del Festival Cervantino y no hemos recibido comunicado que indique que en octubre o noviembre se puedan o no realizar eventos; el desfile de catrinas no se iba a realizar aún en semáforo amarillo, pero estamos explorando alternativas, puede ser la presentación con dron”, comentó.

Otro de los eventos en los que Irapuato participaría es el GIFF. La titular del IMCAR mencionó que la proyección de películas, podría realizarse bajo otros esquemas.

