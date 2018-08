Reaparece Demi en redes tras sobredosis

Uso su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje de agradecimiento a su familia, amigos y personas cercanas

México.- Casi dos semanas después de haber sido hospitalizada por una sobredosis, la cantante Demi Lovato reapareció en redes sociales para compartir un mensaje.

La exchica Disney reapareció en la red social Instagram en donde no confirmó ni mencionó la sobredosis que sufrió hace unos días, solamente apareció para agradecer e indicar que seguirá luchando contra sus adicciones.

En la publicación dijo que nunca ha ocultado lo que ha enfrentado con las adicciones. “Lo que he aprendido es que la enfermedad no es algo que desaparezca o se desvanezca con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y no he hecho aún”.

La cantante quien tiene un largo pasado con drogas, dedicó su carta a Dios y a sus fanáticos, los menciona como guías para seguir luchando. “Quiero agradecerle a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fans, siempre les agradeceré todo el amor y apoyo que me han dado durante toda la semana pasada. Sus pensamientos positivos y plegarias me han ayudado a navegar a través de estos tiempos difíciles”, agregó

La estrella pop también decidió agradecer a quienes han estado con ella físicamente durante este tiempo. “Quiero agradecerle a mi familia, mi equipo y al staff del hospital Cedars-Sinai que han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos no estaría escribiendo esta carta para ustedes”, indicó.

