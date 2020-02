Reanudarán audiencia por fraude a la Diócesis

Nancy Venegas

Irapuato.- Han pasado más de tres años desde que los representantes legales de la Diócesis de Irapuato denunciaron un fraude por 18 millones 600 mil pesos y acusaron como presuntos responsables del desfalco a la ex contadora de la asociación religiosa Paloma Celeste González, a un ex trabajador administrativo y otro hombre; el proceso legal continúa. Será el 20 de febrero cuando se reanude la audiencia.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), no ha enviado los estados financieros del ex vicario general de la Diócesis José Gerardo Velázquez Solís, su empleada doméstica Juana Correa y el contador de la asociación religiosa. Los abogados defensores de Paloma González y los dos ex trabajadores aseguraron que estos documentos son fundamentales para aclarar el fraude.

Dan plazo hasta el 20 de febrero

La petición fue aprobada en 2019 cuando un juez solicitó a la CNBV los documentos. En la audiencia celebrada el 27 de noviembre del año pasado, nuevamente se exigió al organismo los informes financieros de las tres personas mencionadas, pues la defensa legal de Paloma González y los otros dos ex trabajadores inculpados por el millonario desfalco aseguraban que los documentos son fundamentales para aclarar el destino de los 18 millones 600 mil pesos que desaparecieron de las arcas de la Diócesis irapuatense.

Ese día también se aprobó que la audiencia se reanudara hasta el 20 de febrero del presente, para dar un plazo considerable a la CNBV para que entregue los informes financieros solicitados y la Fiscalía pueda analizarlos.