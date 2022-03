El Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende ofrece terapias integrales para personas con discapacidad

Scarleth Pérez

San Miguel de Allende.-El Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende ( CRISMA ) busca pacientes con algún tipo de discapacidad y en situación vulnerable, que necesiten rehabilitación integral, hidroterapia, terapia auditiva y de lenguaje, física pediátrica.

“Lo que queremos es lograr más pacientes. No lo podíamos hacer por la pandemia ahora estableceremos más estrategias para lograrlo porque desde luego el luego el lugar tiene capacidad para muchos más pacientes”, dijo Martha Sahagún a Correo.

La presidenta de la Fundación Vamos México, Martha Sahagún informó a Correo que hay muchos lugares para rehabilitación de bajo costo y hasta gratuita en el centro de rehabilitación en el CRISMA.

Foto: especial

Este había tenido que funcionar con limitaciones de capacidad debido a los estatutos establecidos por el gobierno municipal y estatal ante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Respecto al trabajo de la fundación con el gobierno de San Miguel de Allende, aunque no se ha llegado a un acuerdo de colaboración, Martha Sahagún apuntó que lo importante es seguir con sus actividades.

Foto: especial

“Somos respetuosos de cualquier gobierno, siempre he creído que lograr buenas alianzas es importante. En este caso en las mejoras para los niños que estamos atendiendo, bienvenidas, nosotros tenemos que hace nuestra propia chamba más allá de que el gobierno de apoyos o no. Nosotros trabajamos, trabajamos arduamente tenemos nuestras fuentes de recaudación, independientemente de quien encabece el gobierno nosotros estamos ahí”, finalizó la ex primera dama.

