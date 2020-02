Reanudan obra en el Aposento… pero faltará segunda etapa

Yordi Buclón

San Felipe.- Luego de haber sido detenida la obra de la conducción de agua potable a la comunidad rural del Aposento por la falta de la desafectación de un predio, fueron reanudados los trabajos hasta concluir la primera etapa la cual no contemplará la distribución a las viviendas.

La presidenta del Comité Rural de Agua Potable, María de Jesús Alvarado, comentó que los trabajos continúan, sin embargo, faltará obra de la red de distribución ya que sólo se dejará instalado un tinaco de 10 mil litros.

Señaló que el personal de Obras Públicas les informó que para la segunda etapa no hay suficiente presupuesto, les comentaron que hay dos opciones para el próximo presupuesto que consistiría en la perforación de un nuevo pozo, o la rehabilitación de las líneas de distribución, lo cual no estaba contemplado en el proyecto original. Este hecho desconcertó a los miembros del comité quienes se mostraron inconformes, ya que el personal de Obras Públicas no ha explicado realmente la situación.

Se espera que el próximo sábado personal de obras públicas se reúnan con la comunidad para determinar qué es lo que se ha decidido.