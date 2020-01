Reanuda UCD plantón frente a presidencia de Salamanca

El dirigente de la organización dijo que su movimiento realizan un llamado a los ciudadanos para organizarse y, a defenderse por sí mismos, porque las autoridades ya están rebasadas

Salamanca.- Integrantes de la Unión Campesina Democrática se plantaron por fuera de la Presidencia Municipal de Salamanca, para pedir a la gente que exprese libremente con un mensaje la situación una opinión acerca de la autoridad y la forma en que perciben la seguridad para después presentarlo al palacio de gobierno.

“Tal parece que el gobernador tiene otros datos, que hubiera otra realidad, no se da cuenta que a diario hay hechos violentos. Ayer (martes) se hizo el anuncio de que el 20% de los homicidios dolosos de todo el país, se cometen en Guanajuato, lo cual es para alarmarnos”, señaló, Francisco Escobar Osornio dirigente estatal de la UCD.

Dijo que, dicha cruzada la iniciaron en diciembre del pasado año y la reinician hasta ayer, porque el algunas presidencias, si no es en la totalidad, se fueron de vacaciones, como si los problemas se fueran de vacaciones, “no tenía caso venirnos a manifestar con la presidencia cerrada, hoy (miércoles) que reanudan aquí estamos planteando paz y tranquilidad para los ciudadanos de Salamanca y estado de Guanajuato”.

Señaló que, lamentan mucho que el gobernador del estado dé pretextos para no cumplir con su responsabilidad, “por ejemplo, dice que él no va a las reuniones de coordinación de seguridad, que porque ahí no se resuelve nada, pero nosotros decimos si él tiene ideas, que ahí las dé, ahí están todas las instancias policíacas”.

Agregó que, la UCD demanda que haya coordinación en todas las instancias de gobierno, porque el brindar seguridad pública a los ciudadanos, es una responsabilidad de la federación, estadio y municipios, “lo que los ciudadanos percibimos es que la pasan echándose la bolita unos a otros, para no asumir su responsabilidad, a pesar de que cada quien las tiene perfectamente delimitadas”.

Francisco dijo que, en su plantón además realizan un llamado a los ciudadanos, para organizarse y, a defenderse por sí mismos, porque las autoridades ya están rebasadas, policías infiltradas, lo que no da confianza para ir a denunciar, “no tenemos gobierno que nos cuide, lo estamos viendo a diario”.

Aprovechó para pedir al gobernador, que garantice la integridad personal de quienes lo acompañan, porque lo que hacen es por la convicción de que las cosas tienen que cambiar.

Finalmente dijo que, espera que la alcaldesa los reciba, para que puedan hacerle planteamientos en el tema de la prevención, “Salamanca es uno de los municipios, más inseguros en el estado y vamos a hacer esto tratando de llamar la atención del ciudadano, para que se atreva a denunciar”.

