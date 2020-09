Reanuda clases presenciales bachillerato Andrés Delgado

Cuca Domínguez

Salamanca.- Los 12 alumnos de bachillerato que tiene el complejo educativo particular Andrés Delgado, reanudaron clases presenciales a partir de este lunes; sin embargo, los padres de familia dijeron a Correo que están preocupados porque no saben si esto es correcto o no por la pandemia del Covid-19.

Octavio Raúl Sánchez Hernández, director del plantel bachillerato, dijo que se reanudaron clases con las estrictas medidas de salud; al ser solo 12 alumnos se han dividido en dos grupos de cinco y uno de dos, además de que los salones son amplios y se han recortado el horario de clases, aunque tanto el director, como las dos mujeres adultas mayores del área administrativa no portaban cubrebocas, al menos durante la entrevista para este medio de comunicación.

Los directivos del plantel lamentaron que las denuncias sean anónimas porque se les consultó a los padres de familia y todos estuvieron de acuerdo, porque de no haber dado su consentimiento, no habrían iniciado el semestre de manera presencial, justificaron.

Atienden a 9% de alumnos

Este plantel que pertenece a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, basó su regreso a clases en la circular 220(1)043/2020, donde se precisa que para atender al 9% de los alumnos a nivel nacional que no pudieron seguir con sus aprendizajes de manera virtual, los directores de los planteles deberán implementar una estrategia para el retorno seguro a las actividades académicas, sin que deban asistir de manera recurrente al plantel.