Realizarán tránsitos paro laborar por el asesinato de uno de sus compañeros en la Hidalgo

Jazmín Castro

León.- La Dirección de Economía presentó el anteproyecto del presupuesto de inversión y de egresos 2021, en el cual solicitará más de 345 millones de pesos.

El director de dicha área, José Manuel Casanueva de Diego, informó que en el nodo educado e innovador se destinará más de cuatro millones 800 mil pesos, lo que representa la formación dual, capacitación y autoempleo.

Mientras que en León atractivo, divertido y competitivo, se tiene contemplada una inversión de 16 millones de pesos, además está la modernización de la zona piel, más y mejores mercados, así como plaza emblemática, consolidar y fortalecer zonas industriales, así como programa de atracción de inversiones, todo por casi 350 millones de pesos.

Sobre recurso

Dentro de la Comisión de Economía, informó que cerró la tercera etapa del programa de León Contigo ‘Unidos por el Empleo’, y la Dirección de Economía regresó a Tesorería Municipal, un millón 453 mil pesos.

Donde se brindaba apoyo a empleados de empresas con mil 300 pesos, devolvió el dinero para que lo aplique en otro programa porque no se alcanzó aplicar en su totalidad.

José Manuel Casanueva de Diego, justificó que el recurso no se aplicó debido a que algunas empresas no mandaron la factura pero no ahondó en más detalles.

“Al final hay empresas que a lo mejor se les autoriza pero mandan su factura o no acaban de tener los montos finales (…) se lo regresamos a Tesorería para que lo pueda inscribir en otro programa que surja en un futuro de empleo temporal o ellos definirán”, explicó.

Aunque el regidor, Salvador Sánchez Romero, le comentó que ese recurso debería sumarse al programa de “Empleo Temporal”, el cual es necesario derivado de los estragos que sigue provocando la pandemia; pero Casanueva le explicó que de todos modos ya había terminado el programa “Unidos por el Empleo”, aunque se podría aplicar en otro.

LC