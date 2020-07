Realizarán otra prueba en avenida 2 de abril en Celaya

Roberto Lira

Celaya.- La Comisión de Gobierno y Reglamentos aprobó las nuevas disposiciones administrativas para permitir los pasos controlados en calles y colonias; entre las modificaciones destacaron que se requiere el 75% de aprobación de los vecinos y especifica qué tipo de vialidades podrán cerrarse y cuales definitivamente no.

El presidente de dicha comisión y regidor Ezequiel Mancera Martínez informó que luego de varios meses en discusión, las nuevas disposiciones administrativas fueron aprobadas y tendrán más requisitos que las anteriores, pues se buscó acatar las recomendaciones de Derechos Humanos.

“Tendrá más requisitos (…) se tiene que ver qué tipo de vialidad puede entrar en este esquema de pasos controlados, no nada más de rejas (…) hay diferentes esquemas que no contempla la disposición administrativa actual”, señaló el edil.

Modifican requisitos

Detalló que las autorizaciones para instalar los pasos controlados, ya no necesitarán del 100% de aprobación de los vecinos, ahora se requerirá del 75%, pero quienes no estén de acuerdo, deberán tener acceso como a cualquiera de los que aprobaron, asimismo, no estarán obligados a pagar un vigilante, si es el caso.

Mancera Martínez señaló que los solicitantes tienen que darse de alta en Desarrollo Social como una asociación de colonos y tener un representante, deberán cumplir con el visto bueno de la Dirección de Servicios Municipales, Protección Civil y Transito y Policía Vial.

La propuesta fue votada en Comisión de Gobierno y Reglamentos y fue aprobada por unanimidad.