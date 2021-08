Gilberto Navarro

Guanajuato.- Autoridades municipales acordaron junto a taxistas que se realizarían operativos de revisión a las unidades, operadores y pasajeros, para seguridad tanto de los trabajadores del volante como de sus clientes.

Y es que luego del asesinato de un chofer el pasado domingo en el túnel Ponciano Aguilar, los taxistas denuncian que la mayoría de la mancha urbana de la capital es considerada como peligrosa para ellos ya que aseguran que en todos los viajes corren el riesgo de ser víctimas de la inseguridad.

El líder de los choferes en la capital, Samuel Aguilar, señaló que el peligro para su labor no está focalizado en un área o un horario particular.

Reconoció que habrá algunos operadores que no estén de acuerdo en las revisiones, pero estas son sumamente necesarias.

“Se van a hacer los retenes, se va aplicar el de alcoholemia, muchos de los compañeros lo van a ver mal, pero lo siento mucho, caiga quien caiga”.

Samuel Aguilar sostuvo que a diferencia de años atrás, cuando en ocasiones negaban servicios a ciertos barrios de la capital, el peligro actualmente está generalizado y todos los servicios que realizan representan un riesgo.

Por esto, afirmó que le dieron a conocer a las autoridades, los puntos y situaciones en las que ven potencial riesgo en su labor para que se atiendan.

“Toda la zona sur, Santa Teresa, Las Teresas, Biznagas, El Edén, Pueblito de Rocha, zona centro, pues ya casi es toda la ciudad, ya no sabes a qué hora te abordan, ya no es en la noche, también en el transcurso del día”.

Respecto al asesinato de su compañero, el líder afirmó que las investigaciones las lleva las Fiscalía General del Estado y al haber pasado poco tiempo desde el hecho, no les han informado de avances.

De la misma manera señaló que por parte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) a la que pertenecía, la familia del fallecido recibió apoyo económico para los gastos funerales.

En Salamanca ya no trabajan de noche

Antonio Lanuza Ruiz, líder de Taxi Ejecutivo, lamentó el crimen contra ‘El Pecas’ y aseguró que desafortunadamente este sector ha sido el más golpeado por la inseguridad en todo el estado, aunque en el caso de Salamanca, tan solo en lo que va del año han asesinado a 2 chóferes, les han robado 18 unidades, 17 se han recuperado y una aún no, mientras que los robos y asaltos para despojarlos de sus pertenencias o la cuenta del día, se siguen registrando.

Por ello, como medida preventiva han tenido que dejar de trabajar de noche, “de los 760 taxis que tiene Salamanca, después de las 11 de la noche, si acaso unos 20 andan trabajando; la mayoría guarda su unidad, para no exponerse a ser asaltado”. Además denunciaron que si han bajado los índices delictivos es porque ya no salen y no porque haya menos inseguridad.

