Realizará AMLO gira por el Estado

El jueves estará en Salvatierra, Yuriria y Abasolo, y el viernes en Jerécuaro, Apaseo el Grande y Cortazar

Nayeli García

IRAPUATO, Gto.- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador arrancará una gira en Guanajuato en donde tiene la meta de visitar en nueve días, los 25 municipios más marginados y con mayor población rural en el estado, dejando a los municipios del ‘corredor industrial’ para una segunda gira pero ya entradas las campañas electorales.

La gira se realizará de forma intermitente, este jueves estará en Salvatierra, Yuriria y Abasolo, y el viernes en Jerécuaro, Apaseo el Grande y Cortazar, para regresar nuevamente hasta agosto, septiembre y octubre. El 16 de septiembre estará dando el grito de independencia en el municipio de Dolores Hidalgo.

El presidente del partido en el estado, Ernesto Prieto Gallardo comentó que en estos puntos se llevará a cabo una asamblea informativa sobre la situación socioeconómica política del país, para conocer a los responsables de tragedia que vive México y las alternativas para rescatarlo.

Además serán abordados temas locales como: la inseguridad en el estado, el fracaso del gobierno de Miguel Márquez Márquez, la opacidad y corrupción de este gobierno y que el PRI y el PAN representan lo mismo.

“No somos cochinos como los otros partidos que usan recursos públicos, la compra de votos, la coerción para imponerse e influenciar en la opinión pública estamos en una contienda pareja en cuanto a preferencia con el PAN que es el partido en el poder a diferencia que ellos van en picada porque han gobernado mucho tiempo y han fallado y la gente ha volteado con mayor fuerza a ver a morena”, comentó Ernesto Prieto al asegurar que son segunda fuerza política en Guanajuato con 50 mil militantes, y están a la par del PAN.

Rechazan alianzas

Ernesto Prieto descartó cualquier alianza con los partidos del régimen y negó rotundamente contemplar al senador priísta Gerardo Sánchez García como representante del esfuerzo de Morena, ya que éste representa todo lo que combate el partido.

Luego de que el senador abrió la posibilidad de tener una alianza con Morena de cara al proceso electoral del 2018, Ernesto Prieto consideró que tales rumores sólo son una forma de funcionario federal de presionar al partido tricolor para que lo tome en cuenta para la gubernatura del estado.

“Gerardo Sánchez no representa en nada los ideales y principios de Morena y no tenemos ningún interés que encabece los esfuerzos de morena, nosotros no tenemos platicas con él y creo yo en lo personal que él o alguien de su círculo soltó ese rumor para valorarse y presionar dentro de su partido porque él busca ser el candidato del partido revolucionario institucional para la gubernatura del estado y es parte del juego de ellos y no vamos a caer en ese juego, en Morena no vamos a sumar a personaje que traigan este historial que es de perjuicio al pueblo de Guanajuato y al país”, dijo.

Recordó que Gerardo Sánchez aprobó las reformas estructurales como la Educativa, la Energética y la Fiscal, y todas ellas han lacerado al país.

El representante estatal de Morena, comentó que con el único partido que irían en alianza sería con el Partido del Trabajo (PT), cuyo acuerdo se hizo en Asamblea Nacional, pero primero tendrá que realizarse a nivel nacional y luego se platicará con su homólogo en el estado.