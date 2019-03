Realizan sorteo para el Mundial de Baloncesto

Por primera vez, de este Mundial saldrán siete billetes para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el resto deberá pasar por un torneo de clasificación olímpica

Agencias

Shenzhen.- España se enfrentará a Irán, Puerto Rico y Túnez en el grupo C de la primera fase del Mundial de baloncesto en China (31 agosto-15 septiembre), según el sorteo realizado este sábado en Shenzhen.

El combinado español, vigente plata olímpica, debutará ante el equipo norteafricano en Cantón.

En la segunda fase se mediría con los dos primeros clasificados procedentes del grupo que componen Angola, Filipinas, Italia y la vigente subcampeona del mundo Serbia.

“El sorteo nos ha propuesto un grupo bastante asequible. Los rivales son de nivel medio, no son rivales imposibles, pero tampoco son equipos sin experiencia en una competición de este calibre. Son tres equipos contra los cuales tendremos que jugar bien para ganar”, valoró el seleccionador de España Sergio Scariolo.

Además, Argentina quedó encuadrada en la llave B junto a Rusia, Corea del Sur y Nigeria, y Venezuela en la llave A junto a Costa de Marfil, Polonia y China.

Argentina jugará sus partidos en Wuhan y Venezuela lo hará en Pekín. Ambos combinados podrían enfrentarse en la segunda fase.

“Estoy conforme con el grupo que nos tocó. De todas maneras, como ya sabemos, en los mundiales todos los juegos son decisivos, no hay rivales sencillos y los presagios o pronósticos previos no sirven de mucho. Hay que rendir adentro de la cancha. Esto es así, no hay secretos. Y vamos a prepararnos para estar a la altura”, destacó el seleccionador argentino Sergio Hernández a la web de su federación (CABB).

Siete billetes olímpicos

Brasil quedó en la llave F junto a Grecia, Montenegro y Nueva Zelanda y en una hipotética segunda fase debería enfrentarse a los dos mejores del grupo E, en el que esta el vigente campeón del mundo y gran favorito Estados Unidos, República Checa, Turquía y Japón.

El país anfitrión fue cabeza de serie junto a España, Francia y Estados Unidos, asegurándose una segunda fase más benévola, sin enfrentamientos entre estos cuatro equipos hasta, por lo menos, los cuartos de final.

Francia, tercero en el último Mundial disputado en España-2014, jugará en la llave G contra República Dominicana, Alemania y Jordania.

La llave ‘a priori’ más igualada es la H, que conforman Lituania, Australia, Canadá y Senegal.

Sólo los dos primeros de cada llave se clasifican a la siguiente fase.

El sorteo se celebró este sábado en Shenzhen (sede del grupo de República Dominicana) con la presencia de los dos exjugadores de la NBA Kobe Bryant y Yao Ming.