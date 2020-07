Realizan primera donación de plasma de paciente recuperada de Covid en UMAE No. 1

Redacción

León.- Con éxito, se llevó a cabo la primera donación de plasma obtenida de paciente que cursó COVID-19, en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El proceso se realizó en el Banco de Sangre de la propia Unidad.

Debido a que a la fecha no existe un tratamiento para la infección por el virus SARS-CoV-2, se buscan alternativas para controlarla. Entre éstas se encuentra el uso de plasma de pacientes convalecientes.

La primera donadora de plasma en la UMAE No. 1 tiene 30 años de edad y cursó la enfermedad en aislamiento domiciliario. “Me impulsó a donar la necesidad de ayudar a las personas en estos momentos; apoyar a la sociedad de mi parte. No me gustan las inyecciones y fue algo difícil, pero satisfactorio. Me gusta ayudar y ésta fue una buena oportunidad para hacerlo. Es una satisfacción muy grande; la angustia es muy grande al estar enfermo, para uno y para la familia, sobre todo en pacientes muy graves. Por eso, puse mi granito de arena”, dijo la derechohabiente.

“Existe evidencia de que este tratamiento puede disminuir hasta en 20 por ciento la mortalidad; reducir los días de estancia hospitalaria, y acelerar la eliminación viral en pacientes con infección aguda grave”, dijo el doctor Felipe de Jesús Herrera Gómez, jefe del Banco de Sangre de la UMAE No. 1.

Beneficiará a pacientes graves

Este tipo de donación beneficia a pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19, que se encuentren con enfermedad grave o potencialmente mortal.

Algunos requisitos para donar plasma son tener entre 18 y 65 años de edad, una prueba PCR para SARS-CoV-2 y que resulte negativa a los 14 días posteriores de haber concluido los síntomas; mujeres sin antecedentes de gestaciones y que cumplan los criterios para donación de sangre segura que establece la NOM 253.

El proceso se realiza por aféresis –separación de productos sanguíneos– y dura aproximadamente una hora. El donante sólo puede apoyar una sola vez debido a los tiempos ya mencionados.

Este tratamiento experimental en el IMSS es el primer protocolo a nivel nacional aceptado por la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Está apegado a la Ley General de Salud y aprobado por comités de ética e investigación.

Se realiza al mismo tiempo en varios estados de la República Mexicana y se espera obtener resultados en la eficacia y seguridad del uso del plasma convaleciente en el tratamiento de pacientes con síndrome respiratorio agudo grave por SARS-CoV-2.

Piden apoyar

En el caso de la UMAE No. 1 del IMSS es la encargada de llevar a cabo el proceso para la obtención del plasma, pero posteriormente se realiza un protocolo para el envío a hospitales del propio Instituto, encargados de la distribución del mismo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social hace un llamado solidario a quienes se han recuperado de la enfermedad en Guanajuato para que llamen al 800 222 26 68 o al 477 717 48 00 extensión 31377. También, pueden acercarse a los Bancos de Sangre en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, o escribir al correo electrónico: [email protected]

También lee:

LC