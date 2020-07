Realizan paro trabajadores Ferrocarrileros, exigen el cumplimiento de las medidas sanitarias

Nayeli García

Irapuato.- Más de mil 500 trabajadores del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana sección 11 realizaron un paro laborar, ante las faltas de medidas sanitarias para prevenir el Covid-19, que ya provocó el contagio de 50 trabajadores y su familia.

Minutos antes de la una de la tarde, los trabajadores ferrocarrileros encabezados por el líder sindical Miguel Ángel Razo quién entregó un pliego petitorio a los directivos de Ferromex para exigir el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Señaló que este paro que se hizo a nivel Feromex y Ferrosur se realizó porque los cubrebocas que se dan a los empleados son de pésima calidad, no dan caretas a todos, no se sanitizan las unidades, pues solo lo hacen una de vez en cuando, y cuando los trabajadores se sienten enfermos no los quieren dejar ir ni al doctor ni realizan la prueba de Covid, para después exigir que regresen a trabajar sin confirmar que ya no tienen el virus.

Por lo que esté viernes se paralizaron las labores y los trabajadores se concentraron en la entrada principal de las instalaciones para respaldar las acciones y a su líder nacional Víctor Flores, en esta petición.

Miguel Ángel señaló que es muy complicado hablar con Ferromex y hasta que supieron del paro se comprometieron a entregar mil caretas el día de mañana, “sólo así se puede hablar con esta gente”, dijo.

