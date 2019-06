Realizan paro laboral en autopartes U-shin por sus utilidades

Alrededor de 70 trabajadores sindicalizados por casi 6 horas exigieron su PTU en el parque industrial Guanajuato, sindicato informó que obtendrán alzas salariales más reportaron pérdidas

Irapuato.- Alrededor de 70 trabajadores sindicalizados de la empresa de autopartes U-shin, ubicada en el parque industrial Guanajuato, por casi 6 horas realizaron un paro laboral para exigir el pago de utilidades.

Al filo de las 06:00 horas de este lunes, 70 empleados de la compañía U-shin, pararon sus actividades.

“Dos veces nos dijeron que no habría utilidades por que la empresa no había vendido, sabemos que es una mentira porque si hay ventas y no hay perdidas”, platicaron trabajadores de U-shin.

Desde las 06:00 horas de este lunes, 70 trabajadores del corporativo U-shin, no ingresaron a las oficinas. Permanecieron sentados en el camellón del Parque Industrial Guanajuato, exigieron el pago de utilidades. Aseguraron que por segundo año consecutivo no recibirían esta prestación.

“El año pasado nos ocurrió exactamente lo mismo nos dijeron que no iba a haber pago de utilidades, solo nos dieron 300 pesos no queremos que vuelva a pasar lo mismo.

Al filo de las 11:45 horas, representantes sindicales de los trabajadores salieron del corporativo les informaron que efectivamente este año no habría pago de utilidades, porque la empresa reportó pérdidas. Pero que habían conseguido incrementos salariales sujetos a los resultados de una evaluación que serían desde el 28 hasta el 35% de acuerdo al desempeño, antigüedad y desde luego los resultados de las pruebas.

Así concluyó el paro laboral, los trabajadores dijeron que analizarían su permanencia en el corporativo de autopartes.

