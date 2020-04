Realizan operativo en ‘La Pérdida’ detienen a cinco; acusan injusticia

Redacción

Guanajuato. – Lo amantes de lo ajeno entraron a la base de los bomberos SIMUB, ubicada al sur de la ciudad en Yerbabuena, y se robaron las baterías del camión-cisterna con el que suelen atender reportes de incendios.

La noticia del atraco se hizo pública este martes a través de redes sociales, en donde solicitaron a la ciudadanía ayuda para localizar las baterías del camión cisterna que fueron robadas.

SIMUB resaltó que el camión cisterna es una de las unidades más importantes para la operatividad de la corporación ya que es con el que salen a atender los reportes de incendios a los que son llamados, percances que han registrado un alto índice últimamente.

“Nosotros brindamos un servicio gratuito y de voluntario (…) por favor si alguien sabe del paradero de estas baterías de camión denúncielos”, así se lee en la publicación que la mañana de este martes comenzó a circular enredes sociales y en donde algunos cuídanos manifestaron su indignación de que no se respete las pertenencias de estas corporaciones que están para ayudar a la población.

En la denuncia que SIMUB hizo pública solicitando la ayuda de la población para localizar las baterías robadas, también manifiestan que resulta frustrante que estén siendo víctimas de la delincuencia ya que los percance que ellos suelen atender, como accidentes o incendios, no tiene un horario especifico y ellos deben estar alerta a toda hora para actuar en cuanto les requieran pero al ser víctimas de robo y no poder mover las unidades les resulta difícil reaccionar de manera inmediata lo que acaba poniendo en juego vidas humanas.

“Lo que también da coraje es que las emergencias y los incendios no tienen horario, ni avisan antes de que pase, si se llegase a ocupar esta unidad y no está disponible por la falta de valores de unas personas, otras puedes salir perjudicadas, las unidas de emergencias no son un lujo son una necesidad y si no están listas para atender los llamados de quien lo ocupa puede hasta perder la vida una persona”.

