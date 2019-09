Realizan municipios simulacro de sismo y conmemoran día de PC

Van 34 años de que un sismo de 8.1 de magnitud devastara la Ciudad de México, hace dos años, las alarmas volverían a sonar esta vez con un terremoto de 7.1

En Celaya fueron 73 simulacros en instituciones educativas, empresas y oficinas gubernamentales los que conmemoraron esta fecha, en presidencia municipal se realizó un simulacro donde se desalojó a 224 personas entre trabajadores y ciudadanía en general.

A las 07:00 horas se dio el primer simulacro en una empresa de la ciudad, en la cual participó la brigada de seguridad interna con apoyo de Protección Civil, más tarde, en punto de las 7:19 horas se llevó a cabo un acto cívico en la explanada del Parque Xochipilli donde se izó la bandera mexicana a media asta en recuerdo a las personas que fallecieron durante los dos terremotos sucedidos en 1985 y el 2017.

Se entregó un certificado de escuela segura al Colegio México al realizar varios simulacros en sus cuatro secciones, entre ellos los referentes a incendios, terremotos y cómo reaccionar ante un ataque armado. A las 12 del mediodía se realizó otro simulacro en presidencia municipal donde 224 personas fueron desalojadas del edificio público; 199 trabajadores, 37 civiles, 15 practicantes y 3 infantes.

También en León

El director de Protección Civil Crescencio Sánchez Abundiz quien conmemoró el acto del 24 aniversario del Día Nacional de Protección Civil, dijo que en este día además de conmemorar el trabajo de los cuerpos de emergencia, también destaca uno de los eventos que cambió la historia del país, el sismo de 1985 en la Ciudad de México.

“También la participación de los cuerpos de emergencia que en su actuación, salvaron vidas y mitigaron el sufrimiento y el dolor de las familias tanto en 1985 como en el año 2017”, dijo el director.

En Comonfort

En un simulacro de temblor, 55 personas fueron evacuadas de las instalaciones del DIF en la ciudad de Comonfort. José Luis Espinosa Pallares director de Protección Civil del municipio dirigió estos eventos.

Se pidió a trabajadores y visitantes no correr, no gritar y no empujar para salir de la manera más ordenada posible. Las 55 personas tardaron 1 minuto y 10 segundos para salir, cuando estuvieron fuera una brigada previamente definida y con cierta capacitación regresó para verificar que no había quedado nadie en las oficinas y se retiró, por segunda ocasión otra brigada del DIF regresó para revisar que no hubiera incendios y de ser así se procedería a usar los extintores.

Por tercera ocasión la brigada de protección civil entró para comprobar daños estructurales, personas atrapadas, lesionadas o fallecidas y otros riesgos; pero al regresar sin incidentes se dio el reporte de que el lugar era seguro y así volver a ocuparlo sin mayor problema.

