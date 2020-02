Realizan multas de cortesía a ciclistas que no cumplan con el reglamento de tránsito

Luz Zárate

Celaya.- La Dirección de Tránsito y Policía Vial, está realizando multas de cortesía a los ciclistas que no cumplen con el Reglamento de Tránsito, tan sólo en una semana levantaron 35.

Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Policía Vial, informó que los motivos principales de las “multas de cortesía”, son porque los ciclistas circulan en sentido contrario y en lugares destinados como zona peatonal.

“Se tiene la Campaña Hazte Bicible para hacer conciencia en los conductores de bicicleta, se levantaron 35 infracciones de cortesía a diferentes tipos de conductas de usuarios de bicicletas”, señaló.

La campaña “Hazte Bicible”, la cual tiene el objetivo de disminuir el índice de accidentes viales en los que esté involucrado un ciclista.

La Avenida México-Japón es una de las zonas donde se presenta mayor número de incidentes.

Algunas de las recomendaciones emitidas por la campaña es el uso de casco protector, evitar utilizar audífonos y celulares y respetar los semáforos.

Algunas de las acciones que no deben realizar los ciclistas, pero que muchos desatienden son: no circular en sentido contrario, portar equipo básico de seguridad como caso, utilizar el carril izquierdo para circular, no andar sobre las banquetas.

El Reglamento de Tránsito y Policía Vial fija sanciones que van de las 2 hasta las 20 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) que representa de 170 a mil 700 pesos.

Aunque no se tiene una fecha específica para que esas multas sean económicas, ciclistas aseguran que así como exigen les deben brindar las condiciones se seguridad para poder circular en la ciudad.