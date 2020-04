Realizan limpieza y desinfección de plazas y jardines en Abasolo

Karla Silva

Silao.- La exregidora Guadalupe Espinosa Corral, exhortó al alcalde de Silao y al resto del Ayuntamiento, a donar su sueldo en beneficio del personal de salud de ciudad, el cual, dijo, “está arriesgándose más que nosotros”.

Ante la contingencia sanitaria que se vive a causa del Covid-19, en una transmisión en vivo realizada a través de su cuenta de Facebook, señaló: “Espero que así como el gobernador Diego Sinhue, panista, ha donado su sueldo para esta contingencia, para los enfermeros, las enfermeras y los doctores, espero que aquí en Silao se haga lo mismo”.

Lo anterior por parte del presidente municipal José Antonio Trejo Valdepeña, la síndico Liliana Trujillo Chávez y los 10 regidores que integran las cuatro fracciones políticas.

Espinosa Corral consideró que esto podría realizarse quizá no con el total de la percepción salarial, sin embargo “sería bienvenido para toda la gente que lo ocupa; vamos a estar otros días en cuarentena, hay mucha gente que no puede estar en cuarentena”. Además, reconoció que gran cantidad de personas no puede mantenerse en casa, debido a que diariamente deben buscar el sustento económico de sus familias.

“Necesitamos que ahora los gobernantes se pongan el suéter, la chamarra, la camisa, como le quieran llamar y, que ‘jalemos’ todos por Silao, para la gente que de verdad lo ocupa (…) hay que poner el ejemplo, gobernantes”, finalizó su mensaje.

‘Pita’ Corral, como es conocida, formó parte del cuerpo edilicio durante la administración 2015-2018 que encabezó Juan Antonio Morales Maciel.

