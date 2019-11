Realizan la Convención ‘Lab for Change’ en San Miguel de Allende

Implementarán el programa ‘Lazos de Agua’ que se implementa en localidades de Guanajuato, para garantizar la sostenibilidad de los servicios hidráulicos y beneficio permanente de los habitantes de las propias localidades

Redacción

San Miguel de Allende.- El municipio de San Miguel de Allende fue sede de la Convención ‘Lab for Change’ que la Fundación Canadiense One Drop realiza junto con aliados estratégicos como la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, la Conagua, Living Water México, el Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Coca Cola y la Fundación Femsa.

Lo anterior como parte del programa ‘Lazos de Agua’ que se implementa en localidades de Guanajuato, para garantizar la sostenibilidad de los servicios hidráulicos y beneficio permanente de los habitantes de las propias localidades con abastecimientos del vital líquido.

El Director de Gestión Social de la CEAG Juan Gabriel Segovia Estrada dio la bienvenida al Estado de Guanajuato a los participantes y sostuvo la importancia que tiene para la Entidad llevar a cabo esta Convención, porque significa un parteaguas en la implementación e intercambio de estrategias y acciones que se aplican dentro del proyecto de Lazos de Agua a través del Arte Social para el cambio de comportamiento hacia el uso eficiente del vital líquido.

“Con una coordinación permanente, a través de Lazos de Agua hemos impulsado el componente de Arte Social en comunidades del Estado de Guanajuato con la finalidad de formar agentes de cambio para generar un desarrollo sustentable, siendo este factor la prioridad del proyecto que ha sido una innovación en su aplicación”, mencionó el representante de la CEAG.

Mediante estos acercamientos se sigue fortaleciendo el lazo de unión entre ONE DROP, Living Water, Fundación FEMSA, Fundación Coca Cola y los tres niveles de gobierno, lo que garantiza mejores resultados y el éxito en cada una de las estrategias hacia el desarrollo sostenible de los servicios de agua en el medio rural.

Guanajuato fue seleccionado por ONE DROP por las condiciones y el programa de trabajo permanente que lleva a cabo la CEAG a través de la coordinación de participación social, para capacitar a comités rurales de agua en temas administrativos, operativos y de concientización para el cuidado del agua mediante el Arte Social.

El objetivo de este proyecto al 2021 es aumentar la sostenibilidad y el acceso a agua potable para más de 62 mil personas y realizar actividades de Arte Social para el Cambio de Comportamiento con 45 mil personas de 65 comunidades menores de 2,500 habitantes del Estado de Guanajuato.

Al mes de Julio del presente año se han atendido a 31 de 65 comunidades, beneficiando a 27 mil 498 habitantes del medio rural.

Este importante evento contó con la presencia de destacados ponentes como la Subdirectora de Agua, Drenaje y Saneamiento de la Conagua Ing. Patricia Ramírez Pineda, de Fundación One Drop Verónique Doyon Directora de Programas de One Drop, Mariano Montero Director de Fundación Femsa, Ulrike Sapiro Director sénior de gestión del agua y agricultura sostenible de The Coca-Cola Company y Sergio Campos Jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

La convención internacional reunió a representantes de países como; Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Malí, Nigeria, Kenya, Etiopía, India.

RC

Comentarios

Comentarios