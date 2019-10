 Realizan el primer Foro Emprendedores en Irapuato

El alcalde invitó a los jóvenes alumnos de preparatoria y universidad a que aprovechen las oportunidades que se les brindan en este tipo de espacios para que concreten sus proyectos

Nancy Venegas

Irapuato.- Para impulsar los proyectos de los jóvenes, este miércoles, se realizó el primer Foro Emprendedores organizado por el Instituto Municipal de la Juventud de Irapuato (Imjuvi), 300 preparatorianos y universitarios, conocieron los programas de asesoría y sistemas de financiamiento para concretar sus negocios.

“A estos foros no venimos a que nos regalen, venimos a regalar juventud, pasión, organización, lamentablemente fuera de aquí hay otra realidad, una realidad que no está produciendo ese joven que mes a mes llega a una cantidad, a una cuenta donde le dan 3 mil 200 pesotes que nadie sabe qué hace con ese dinero, lo mismo lo puedo utilizar para comprar droga, mantenerse, o mantener a su familia nosotros los que estamos acá de este lado, seguramente cada uno de ustedes tiene esa visión yo no quiero que me regalen nada, quiero que me pongan donde hay, quiero que me permitan desarrollar mi talento, visión y esfuerzo es así como este estado ha venido creciendo”, dijo el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez al inaugurar los trabajos del Foro Emprendedores.

Invitó a los 300 jóvenes alumnos de preparatoria y universidad a que aprovechen las oportunidades que se les brindan en este tipo de espacios para que concreten sus proyectos, generen empleos y se sumen activamente al desarrollo financiero y tecnológico.

El diputado local Víctor Zanella Huerta, lamentó la eliminación del Instituto Nacional del Emprendedor, pues a través de este organismo federal se brindaban apoyos económicos a los jóvenes para la apertura de sus negocios.

Gerardo Camarillo, director del Imjuvi, comentó que con el Foro se busca fomentar el crecimiento empresarial y personal de los jóvenes, con capacitaciones y asesorías de empresas y organismos como Agrobiotec, Fondos Guanajuato, Dirección de Economía y Turismo, Polybion, Fric, entre otros.

Comentarios

Comentarios