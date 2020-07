Realizan el primer divorcio virtual en Guanajuato

María Espino

Guanajuato.- Pese a las quejas manifestadas en redes sociales por aspirantes a ingresar a estudiar a la Universidad de Guanajuato debido a las fallas que se han presentado en la plataforma en donde les aplicarían el examen de ingreso, hasta el momento las autoridades de la máxima casa de estudios en el estado de Guanajuato no ha emitido ninguna postura.

A las quejas e incertidumbre de lo que está ocurriendo se suma la de los padres de los aspirantes que han expresado también en redes sociales estar ayudando a sus hijos a entrar a la plataforma digital, pero en algunos casos ni las claves que les dieron de acceso funcionan.

Correo buscó obtener establecer comunicación con alguno de los directivos encargados de la aplicación de exámenes para conocer lo que está ocurriendo y si todo se resolverá en tiempo, sin embargo hasta el momento no hay respuesta por parte de la casa de estudios.

Mauricio ‘N’, un joven aspirante a ingresar al Escuela de Ingenia, contó a Correo la mala experiencia que vivió al realizar su examen de admisión pues dijo que tardó mucho en entrar a la plataforma y fue hasta que le cambiaron el link cuando lo consiguió, además su incertidumbre aumentó ya que tenían dos horas para hacer la evaluación y al no poder ingresar el tiempo se le agotaba, sin embrago ante la situación dijo que por parte de la UG les dieron más tiempo.

También recordó que parte de su examen era enviar evidencias de cómo resolvió cada uno de los problemas que estaban en el examen, sin embargo el sistema nunca lo dejó enviar las imágenes por lo que tiene incertidumbre de la calificación que obtendrá aunque mencionó que les dijeron que esa parte no contaría, pero él no esta tan seguro ya que la UG no les ha avisado oficialmente como se evaluara esa parte.

Dijo que en la misma situación están tres de sus amigos que también aplicaron examen para entrar a Ingeniera y que gracias a que se estuvieron comunicando por mensajes todo el tiempo fue que supieron cómo resolver la dificultad. También dijo conocer a otros aspirantes a otras carreras que tienen incertidumbre pues no saben qué va a pasar el día que les toque aplicar examen.

Quejas en Facebook

Algunos padres de familia que externaron su preocupación ante los problemas que está presentado la plataforma de la UG se dijeron preocupados de que el jueves, cuando se prevé se realice el examen de admisión al Nivel Medio Superior, también haya fallas y ante la nula respuesta de las autoridades de la máxima casa de Estudios se dicen abrumados de que le proceso vaya a ser confiable.

“Aspirantes y padres de los aspirantes preocupados porque los demos para presentar examen de admisión en línea fallaron, la UG ni siquiera emite un comunicado de si ya lo solucionaron, no nos informa nada, nada en la página oficial, ni redes sociales; el jueves es el examen para la prepa y tenemos desconfianza de que vaya a ser un proceso confiable”, expresó Ire Sieloz en la página de Guanajuato Somos Todos además comentó que sólo piden de parte de la UG que les den certidumbre.

Pues la internauta refirió que hubo fallas durante la prueba para preparatoria y nuevamente hubo error el lunes con los aspirantes a las carreras de Ingenia por lo que resaltó que no hay confianza ni siquiera de que puedan entrar a la plataforma e incluso mencionó que “estas pruebas de simulación debieron hacerse con mayor tiempo de anticipación y no con la fecha del examen encima, si está fallando, no han emitido si habrá cambios de plataforma o de logística para presentar”.

Paola Mirón Torres manifestó, “como ex alumna sé que el sistema online de la UG ha presentado numerosas fallas en todas sus plataformas y bueno si la supuesta prueba falló es obvio que los prospectos sientas dudas”.

María Guadalupe García expresó que la situación ha generado estrés tanto a aspirantes como a padres de familia al no saber qué es lo que tiene que hacer al no poder acceder a la plataforma y que hasta el momento la UG no haya dado respuesta a ninguna de las dudas manifestadas en redes sociales ni a los correos electrónicos que han estado enviado a la UG.

“Creo que es estrés tanto para los padres de familia como para los aspirantes, tuvieron fallas en sus sistemas el sábado que se puede esperar este jueves. Por mi parte ya se estuvieron mandando correos tanto para la UG como para el encargado de soporte y no responde los correos para solucionar el problema”.

Carmen Rodríguez, “La Universidad tiene que evolucionar, debe dejar de gastar en fraccionamientos para directores y líderes sindicales e invertir en tecnología”.

Kitti De la Torre, “Estamos en espera de que el jueves si este todo bien para que los muchachos por fin presenten su examen de admisión, pues esto es mucho estrés para ellos y para nosotros”.

Astrid Coronel, “Yo no sé cómo había gente que aún guardaba esperanza con la UG haciendo algo en línea”.

Juan Pablo Ortiz Granados “Por favor indiquen que va a ser de pasos para presentar examen de admisión, si nos preocupa ojalá y solucionen algo”.

Entre todas las quejas estuvo la de Adriana Rodríguez Márquez, que comentó que sus hijas se han podido ingresar a la plataforma aunque dijo esperar que el mero día del examen no haya problema alguno, “mandaron otro link a los correos de los estudiantes en correos no deseados o spam, chéquenlos; dos de mis hijas van a presentar y si pudieron realizar la prueba todo es que estén atentos a los correos de cada alumno y esperemos no tener ningún problema”.