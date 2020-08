Realizan de nueva cuanta manifestación Anti AMLO en Celaya

Luz Zárate

Celaya.- Sigue sin aparecer la ‘Diosa de la Victoria’, una escultura que estaba en uno de los pasillos de la Alameda, y que fue presuntamente robada el pasado mes de junio, por lo que las autoridades municipales ya evalúan qué se hará para colocar otra en el lugar.

El director de Desarrollo Urbano, Gustavo Báez Vega señaló que fue ‘un robo limpio’ en el que no se dañó el pedestal donde estaba colocada por lo que no se descarta que “aparezca casualmente en algún otro sitio” -probablemente de algún particular-. Pero hasta el momento se desconoce su paradero y cómo fue que ocurrió el robo.

Báez Vega manifestó que ya se propuso al director de Servicios Municipales que es quien tiene a resguardo las esculturas del municipio, que se mande elaborar otra o bien que se reubique alguna otra escultura de las colocadas en zonas donde no son vistas por los ciudadanos, una opción es la ‘Victoria Alada’ que está colocada en el camellón del Eje Manuel J. Clouthier casi esquina con Avenida Tecnológico.

“En ese mismo lugar había otra escultura similar a la robada, la anterior data de los años 80 pero fue vandalizada y se quitó; afortunadamente existen restos de la anterior y puede servir para hacer el molde y hacer una nueva, porque la que estaba es difícil que aparezca, nosotros cuando revisamos el sitio y constatamos que el robo fue limpio, cuidaron no dañar la base”, señaló Báez Vega.

Por si no lo viste: