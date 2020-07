Realizan campaña en comunidades por posibles inundaciones

Redacción

Irapuato.- La Dirección de Protección Civil Municipal realiza una campaña informativa en comunidades para prevenir inundaciones a través del monitoreo de cuerpos de agua en las comunidades.

El coordinador municipal de Protección Civil Municipal Israel René Martínez Negrete, explicó que estas acciones son a manera de prevención en las comunidades que años anteriores han resultado afectadas por los cauces que se han desbordado en estas zonas.

“Estamos platicando con las personas que viven en estas zonas para comentarles y en este caso orientarlos en lo que es la cultura de la autoprotección, indicarles serie de detalles de no acercarse cuando tienen mucha afluencia a esos ríos, esos arroyos, no acercarse y no permitir que los niños se acerquen a ellos”, recalcó Martínez Negrete.

Refirió que dentro de la cultura de prevención a los pobladores se les brinda orientación de cómo realizar monitoreo de los cuerpos de agua y notificar de cualquier anomalía a la Dirección de Protección Civil o bien en el Sistema de Emergencias 911.

Israel René Martínez Negrete mencionó que las visitas se realizan en comunidades como: Lo de Sierra, Carrizal Grande, Aldama, Tejamanil, La Soledad y La Esperancita, debido a que por estos lugares atraviesan cuerpos de agua y son en los que se tienen registro de incidencias.

