Realizan acto cívico con Celaya para conmemorar el Grito de Independencia

Luz Zárate

Celaya.- Integrantes del Colectivo AUDE y Colectivo Luna Celaya realizaron una toma simbólica de las oficinas de la Sub Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) con sede en Celaya.

Al grito de “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!” Y “Somos la voz de las que ya no están”, gritaban 13 mujeres jóvenes, que se postraron afuera de las oficinas de la PDHEG.

En las paredes del edificio simbólicamente tomado colocaron cartulinas donde exigían que cese la violencia a la mujer, así como fotos de todas las mujeres desaparecidas; también plasmaron consignas en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador; del Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; la alcaldesa Elvira Paniagua; y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental.

Al preguntarles a las integrantes del colectivo AUDE el motivo de la manifestación, señalaron que prefieren no otorgar información por miedo a represalias y que en los carteles se plasma su sentir y en redes sociales difunden su causa.

En las cartulinas se leían leyendas que decían: “Resistencia Feminista”, “#Ni Una Menos”, “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, “Clausurado por Incompetentes”, “Si tocan a una respondemos todas”, entre otras.

La manifestación se la adjudica el Colectivo AUDE y Colectivo Luna, éste último difundió en redes sociales que “como Frente Feminista de Mujeres Celayenses decidimos organizarnos porque estamos cansadas de la situación que vivimos. Estamos hoy todas unidas para que nuestra voz retiemble, estamos en sororidad con todas las madres y compas que ocuparon la ex CNDH en CDMX ahora Casa de Refugio Ni una Menos“, se lee en su pronunciamiento difundido en Facebook.

En la publicación destacan que decidieron tomar las oficinas simbólica y pacíficamente porque “desde la periferia la lucha se vive diferente”.

“Las feministas no tenemos héroes patrios, nadie nos ha salvado, nadie nos ha dado libertad, las mujeres seguimos siendo oprimidas por un sistema que no ha cambiado en siglos, y que continúa perpetuando la violencia de nuevas y diversas formas hacia nosotras, ajustándose a la libertad de la que ostentan gozar los hijos y las hijas del patriarcado”, publicó en redes sociales el Colectivo Luna Celaya.

PDHEG EXPRESA SOLIDARIDAD CON MUJERES

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) avaló las demandas de mujeres víctimas de violencia de género y expresó solidaridad con las manifestantes.

“La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato reconoce el legítimo reclamo de justicia para erradicarla y se solidariza con las justas demandas de colectivos que buscan visibilizar esta situación.

Este organismo rechaza cualquier forma de criminalización y de represión hacia la reacción social que visibiliza las condiciones de violencia extrema que viven día a día las mujeres en nuestro país”, señala el comunicado de la PDHEG.

Se solidarizó con la preocupación de los colectivos para reconocer la violencia de género y que se atienda de manera inmediata.

Por otra parte, la dependencia enfatizó que es necesario consolidar la perspectiva de género en la formación de servidores públicos, de modo que su actuar garantice una interacción apegada al enfoque de derechos humanos.

“Estamos convencidos que, con la incorporación de la perspectiva de derechos humanos, en especial, con un enfoque de género, en nuestra legislación e impartición de justicia y en la elaboración de políticas públicas, podremos avanzar más rápido en erradicar cualquier forma de vulnere a las mujeres”.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato exhortó a las autoridades estatales y municipales a que en el ámbito de sus respectivas responsabilidades garanticen el derecho a la libre manifestación y se otorguen las garantías necesarias para protección.