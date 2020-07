Realizan acciones de bacheo y rehabilitación de parques en Acámbaro

Daniel Moreno

Apaseo el Alto.-

En las instituciones de crédito y casas de empeño, los ciudadanos siguen provocando aglomeraciones, muchos de ellos sin medidas preventivas.

Es el caso de Elektra, cada lunes los ciudadanos acuden a realizar movimientos de dinero y se reúnen medio centenar de clientes dentro y fuera de la tienda.

Ante ello el secretario de Ayuntamiento, Heriberto Ruiz Paredes, manifestó antes de aplicar alguna sanción este es un tema de conciencia e integridad, pues señaló que el gobierno local ha tratado de evitar tanto como sea posible la clausura de negocios para no afectar a los ciudadanos.

“Hemos sido muy empáticos con el sector empresarial por el impacto económico que pueda causar sus cierres, pero nos queda claro que la sociedad no está respondiendo con responsabilidad, no creen en esta enfermedad hasta que el enfermo no es un familiar cercano”.

Ruiz Paredes resaltó que esta pandemia estará dejando primero el daño en la salud, luego el daño económico y vendrá acompañado de un daño emocional entre los habitantes de Apaseo el Alto.

Así pues el funcionario comentó que el reglamento municipal de Protección Civil indica que se pueden aplicar sanciones de 500 UMAS (unidades de medidas) o hasta el cierre de negocios cuando se detecte que existe un riesgo a la salud de terceros por lo que no se descarta aplicar más sanciones a futuro, pero al momento se iniciará con llamados de atención, esperando así la gente pueda entender.

Cancelan salón

Mientras salones de fiesta y balnearios de Apaseo el Alto están cerrados. El secretario del Ayuntamiento, Heriberto Ruiz Paredes recordó que apenas días atrás el salón Diamantes en esta ciudad fue clausurado por detectarse que se realizaba una boda con decenas de invitados y conforme al reglamento, se le aplicó una multa de más de 7 mil 500 pesos.

Reconoció que los empresarios de balnearios han pedido alternativas para abrir sus negocios aunque sea de manera parcial y amortiguar las pérdidas económicas ya evidentes de este año, pero no se les ha dado permiso.