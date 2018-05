Realiza Luna Obregón promesas fuera de su competencia

Hace promesas de un aspirante a alcaldía el candidato priista a diputado local por el Distrito VIII

Catalina Reyes

Guanajuato.- El candidato priista a diputado local por el Distrito VIII, Luis Felipe Luna Obregón, que abarca Guanajuato y parte de Dolores Hidalgo, ofreció cosas que no le competen a un integrante del Congreso, sino a un presidente municipal, a pesar de que él ya fue diputado local y sabe cuáles son las funciones de éstos.

“Hay que apostarle al desarrollo urbano, apostarle a urbanización, el drenaje, banquetas. Hay que explotar los centros comunitarios e impartir talleres de arte, de deporte”, comentó en rueda de prensa.

Aunque también habló de hacer modificaciones legislativas para combatir la inseguridad pública, aunque no precisó cuáles serían, sólo en términos generales.

“Buscaré reformar la ley para fomentar la prevención. No se trata de ir a sobar a las víctimas después de que sufrieron un delito. (…) De que el 911 no se convierta en una moda de que ya lo tenemos. Tenemos que apostarle a esas leyes que definan bien el delito”, pero no dijo cuál o cuáles delitos.

Además, opinó que “la violencia empieza también en la casa y faltan valores por la falta de amor y de respeto de los padres a los hijos”.

Consideró que el Sistema Estatal Anticorrupción todavía necesita más fortaleza, pero no mencionó qué propone para lograrlo.

