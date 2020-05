Realiza fiscalización operativos para detectar la venta clandestina de cerveza

Cuca Domínguez

Salamanca.- Doña Tefa, es una de las miles de millones de madres de familia que tiene este país; y como ella, muchas mamás conscientes de que este 10 de mayo no será igual, por la pandemia del COVID19, envió un emotivo mensaje a través de la cuenta de Facebook de uno de sus hijos, para hacer saber a sus 12 descendientes y sus familias, cuánto les quiere, cuanto les extraña.

Originaria de Salamanca, de 82 años de edad, con un nudo en la garganta y con los ojos a punto del llanto, doña Tefa, está consciente de la realidad que vivimos ante esta pandemia y dijo que esperar a que pronto se puedan abrazar.

“Hijos, buenas tarde, quiero hablar con ustedes…por el 10 de mayo deseo mucho verlos, tengo hambre de verlos, abrazarlos; pero que les parece vamos cuidándonos de este virus que no vayan a contagiarse, que Dios me los cuide; que me cuide a mí también, ese es el afán; esperemos a que se pase este riesgo; y ya que nos den libertad de podernos hablar y visitar, platicaremos, nos reiremos, nos abrazaremos hijos; pero yo quiero que todos nos cuidemos, porque los quiero mucho, mucho y por eso quiero que se cuiden y que me cuiden.

Lo que sí deseo es que por lo menos me hablen el domingo que será el 10 de mayo, para saber cómo están, espero sus llamadas, ya me daré cuenta como están y ustedes se darán cuenta de mí; le voy a decir a Narciso o a Lulú, que me tenga su celular dispuesto a contestar cada vez que alguien me llame o al mío, donde a veces entran llamadas y a veces no; pero también me pueden marcar al mío por si acaso entra la llamada y les contestaré”, dice en su mensaje doña Tefa.

“Los quiero mucho, mucho hijos, lagrimas me cuesta no verlos, pero tanto tiempo me aguando a veces, contimas dos meses o mes y medio que nos den de libertad para quitar eso y ya nos veremos, gracias hijos, espero que estén muy bien, que Dios me los cuide y me los acompañe”, concluye la hermosa mamá salmantina.

Sin fiesta de cumpleaños

Juana Reyes es madre de cinco hijas, abuela de diez nietos y un próximo bisnieto, desde el inicio de la contingencia por el Covid-19 se encuentra confinada en su hogar junto con su esposo, por primera vez no podrá festejar el 10 de mayo con ellos, esta fecha tan especial en la que también celebra su cumpleaños.

Cada año su familia se organiza para la convivencia, la comida, la música y todo lo necesario en esta fecha tan especial; este año lo que Juanita quiere es que la contingencia pase pronto para volver a ver a su familia y abrazarlos.

Desde el llamado de las autoridades de salud para quedarse en casa está en confinamiento junto con su esposo y una de sus hijas, tiempo que se le ha hecho ‘eterno’.

“Seguimos aquí encerrados y tenemos que aguantar, me da mucha tristeza todo esto que está pasando pero es por el bien de todos. Con mis hijas hablo por video llamada pero no es lo mismo, ya quiero abrazarlos y ver a mis nietos porque casi siempre estaban conmigo”, dijo con un nudo en la garganta.

Señaló que trata de ser fuerte y no quebrarse porque eso hará más difícil el encierro, y trata de distraerse cosiendo, con los quehaceres domésticos y viendo televisión, “ahora las felicitaciones serán por teléfono pero no es lo mismo; nunca pensamos vivir esto y es muy difícil, porque me dicen que me extrañan pero es por mi bien, y ahora quiero verlos y abrazarlos otra vez”, mencionó sin poder contener el llanto.

