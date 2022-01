Real política

Luis Ernesto Ayala

Con un poco de cautela se instaló el viernes pasado el Comité de Ética del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, presidido por el titular de la Junta de Gobierno y coordinador del grupo parlamentario del PAN, Luis Ernesto Ayala Torres (LEA). El comité es responsable de hacer cumplir el Código de Ética del Congreso del Estado, previniendo actos que atenten contra este, amén de promover la cultura ética entre todos los servidores públicos de la instancia.

Con la última investidura, el exsecretario de Gobierno se apresuró ayer para moverse como representante popular. De visita por Acámbaro, habló del “legado” del PAN en 30 años de tener el poder estata, para pedir al panismo mantenerse. LEA, lució blasón y recreó la nota: se le ve en bordando la candidatura a la gubernatura, pues ya se retrasó. Lo escoltó, entre otros, el diputado local, César Larrondo Díaz, quién, como las estrellas, llegó en su autobús de gestiones #QueElSurSeEscuche.

Como ya se ha expuesto en este espacio, hay 6 panistas tras la candidatura, 3 de ellos hombres: el referido LEA; el titular de la SEDESHU, J. Jesús Oviedo, quien por COVID-19 bajó al ritmo; y el senador, Erandi Bermúdez, quien aprovecha las coyunturas. De las mujeres van las alcaldesas: de León, Alejandra Gutiérrez y de Irapuato Lorena Alfaro, ambas con agendas de trabajo cargadas. Completa la terna, la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García, quien alzó el vuelo con la autorización para los matrimonios igualitarios. Cinco de los seis pertenecen al grupo de DSRV.

Una estrategia realineada

Felipe Alejandro Macías

Los proyectos de seguridad pública en los municipios, ora sí, deben de hacerse con mucha precisión: con la información del problema, del lugar y recursos para atenderlos; FORTASEG desapareció y sólo habrá 8 mil millones de pesos en 2022 para ellos. La Guardia Nacional tendrá 62.8 mil millones. Se pone en riesgo la profesionalización policial municipal. México Evalúa, indica que las transferencias federales a los municipios disminuyeron: bajaron en 63 por ciento respecto de 2016.

Es ineludible y urgente que los Poderes, Ejecutivo y Legislativo de Guanajuato, conozcan del asunto. La inseguridad e impunidad se resisten y aumentan delitos como el robo, como muestra este diario. Además, hay municipios que toman recursos del FORTAMUN (de infraestructura y servicios públicos) para seguridad pública, a decir del diputado federal de la Comisión de Justicia, Felipe Fernando Macías.

El legislador panista agregó que cerca de 300 municipios, los de mayor población, se han visto desamparados, los recursos federales para seguridad no les han llegado. No se puede olvidar que el Corredor Industrial de Guanajuato está integrado con ciudades medias, algunas populosas. Poderes estatales y municipios deben realinear la estrategia ante la gran necesidad, la seguridad podría empeorar.

República y Constitución

Andrés Manuel López Obrador

En una república democrática como la mexicana, la existencia de un “testamento político” a la nación, resulta un exceso de quien detenta el Poder Ejecutivo. Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que precisa lo que debe hacerse a la falta absoluta del presidente del país. Los testamentos políticos a una nación, deseo de trascender la muerte e imponer destino, son fruto, usualmente, de las autocracias, donde el poder el absoluto está en una sola persona. Francisco Franco, por ejemplo, tras asumir que pronto moriría -algo muy importante-, escribió su testamento político a España. En 318 palabras instruyó que se rindiera lealtad a Juan Carlos de Borbón, a la sazón rey de España. Los hispanos terminaron instaurando una monarquía parlamentaria muy lejana al deseo del “caudillo”.

En el artículo 84 de la Constitución federal se señala que en caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso de la Unión nombra al presidente, substituto en este momento del sexenio, en un lapso máximo de sesenta días, “el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo”. Los 628 legisladores federales, con dos terceras partes presentes al menos, determinarán al sustituto si obtiene la mitad más uno de los votos.

Es importante atender lo sucedido este fin de semana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue intervenido en su corazón, con riesgo a su vida. La información dad por Palacio Nacional fue limitada, tardía y sesgada, como pudo verse al paso de las horas. Por ello es llamativo y alarmante que haya sido el titular del Poder Ejecutivo federal el que haya informado que tiene un “testamento político” para los mexicanos, “para garantizar la gobernabilidad del país” en caso de su muerte, implicando también el deseo de imponer su pensamiento político. Forma es fondo.

La Carta Magna, que no reconoce prohombres, garantiza el traspaso del poder en caso de una hipotética muerte del presidente. Y en 2024, en el supuesto, habría elecciones de forma normal. Aunque una cosa es cierta, el testamento de AMLO sería en realidad para Morena, dividido hoy por la sucesión; la duda es si lo aceptarían los que no piensan acatar una imposición de candidatura en el 24.

De la Valija

Saturación

En la última semana, como se aprecia en los registros oficiales, han aumentado los contagios de COVID-19 en Guanajuato, lo que ha provocado tener más de 16 mil casos activos y por ende un crecimiento en las hospitalizaciones. La circunstancia ha llevado, dada la alta contagiosidad de la variante Ómicron, a que hayan sido infectados en los últimos días más de 600 trabajadores adscritos a la Secretaría de Salud estatal.

El tema, dado a conocer por el secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, José Martín Cano Martínez, no es cosa menor. Es personal médico y de apoyo, que deja sus puestos mientras están infectados, esto incide en la capacidad de atención médica. Nuestros “ángeles guardianes” sufren en medida de la irresponsabilidad social ante la pandemia.

Contra Retrato

Enrique Díaz Díaz

Su llamado debió resonar fuerte en algunas de las oficinas de seguridad pública en el estado, donde hay “preocupación” por la percepción ciudadana sobre la violencia y la actividad criminal en el estado. Cada tanto gustan de usar las estadísticas, así sea con cambios leves en los resultados, para hacer ver que vamos mejor.

Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato, la tomó contra esta forma de hacer política. Por ello llamó a las autoridades a no minimizar la violencia que enfrenta Guanajuato. Y les recordó que el dolor en las familias no se disminuye con decir que se avanza.

Su llamado fue para quienes tienen el deber de suministrar la seguridad a los ciudadanos en el estado, pero también de forma particular en Irapuato, donde las masacres son cosa continua. El obispo Díaz ve que la violencia no termina. Y mientras la gente llore sus muertos, que siguen siendo muchos, no se acredita que vivamos en paz.