Real Madrid logra polémico triunfo

Pachuca.- El portero Alfonso Blanco confirmó su salida de los Tuzos del Pachuca, con un emotivo mensaje de despedida publicado a través de sus redes sociales. El siguiente destino del experimentado arquero sería el Club León.

“Hoy toca despedirme del equipo que me ha dado tanto desde hace más de 17 años y que me eligió para formar parte de su familia. Aún recuerdo ese enero del 2003 cuando de mi pueblo me vine con un par de zapatos y con 15 años sólo a la ciudad del Pachuca; empecé a vivir, a disfrutar, pero sobre todo a aprender lo bonito que es futbol”, escribió Blanco.

Con los Tuzos, ‘Poncho’ disputó 105 partidos; conquistó una Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf; además participó en el Mundial de Clubes del 2016.

El siguiente destino de Blanco será León, club que pertenece a Grupo Pachuca, así lo dejó entrever en sus palabras de agradecimiento: “Gracias Tuzos por haberme permitido ser parte de tu historia y gracias Grupo Pachuca por seguirme permitiendo ser parte de esta gran familia”, puntualizó.

El jugador de 32 años reportará en los próximos días a las prácticas bajo las órdenes de Ignacio Ambriz, donde suplirá la baja de Sebastián Fassi y buscará competir por la titularidad con Rodolfo Cota.