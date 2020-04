Real Madrid aplicará reducción de salarios

Agencias

Ciudad de México.- Hace una semana el delantero Ángel Reyna intervino en una pelea en redes sociales entre Rodolfo Pizarro y José Luis Higuera, exCeo de Chivas; ayer el apodado ‘pleititos’ volvió a hablar de su exequipo, esta ocasión culpando a Néstor y José Manuel de la Torre de la falta de títulos en su paso por el Rebaño.

Reyna elogió la dirección que tuvo el fallecido Jorge Vergara en su paso por las Chivas, sin embargo, aseguró que se rodeó de malas personas que no le permitieron ganar los títulos.

“Sus intenciones siempre fueron buenas, invirtió en refuerzos cuando la afición lo pidió, hizo el estadio y él se echó el equipo al hombro, (pero) Jorge no se rodeó de la gente correcta, Néstor y ‘Chepo’ de la Torre se fueron de Chivas sin triunfos, pero sí con dinero”, declaro el jugador en una transmisión en redes sociales.

El exjugador del ‘Rebaño Sagrado’ indicó que “no servían las buenas intenciones de Jorge, si los que realmente tenían que trabajar no lo hacían”.

Asimismo, incluyó en el problema a Omar Bravo, asegurando que ellos tres se quedaron con los premios de varios jugadores.

“Yo llegué con mi contrato y yo tenía mis premios, que eso normalmente no se ve en el futbol, pero así fue mi acuerdo y los demás tenían otros premios y los premios que no les pagaron a muchos compañeros se los quedaron ellos”.

Agregó que la relación en el 'Rebaño Sagrado' era tóxica, "yo sabía que el Chepo no iba a contar conmigo. Tenía ofertas de Cruz Azul, Monterrey y Tigres. Él me mintió porque dijo que me iba contemplar. Fueron seis meses muy difíciles. Él me hizo jugar lesionado. Me dijo que si no jugaba me iban a correr".

Respecto a la labor que tiene que realizar Amaury Vergara en el sitio que dejó su padre, explicó que sin duda es reto de grandes dimensiones.

“Amaury tiene un traje muy grande que llenar, pero sé que va a ser más grande que su papá, con la inversión que se hizo Amaury, se ganó a la afición”, declaró.