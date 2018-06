Reafirma AMLO su compromiso con la ciudadanía

El candidato a la presidencia de la república por Morena acudió al municipio de León para asegurar que sus propuestas de mandato se van cumplir, así como la reducción de salario de altos mandos, incluido él

Gamaliel Reyes

León.- Frente a cientos de personas provenientes de varias partes del estado y asegurando 30 puntos de ventaja, Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la república por la coalición Juntos Haremos Historia, vino a refrendar sus propuestas en su cierre de campaña.

En los primeros minutos de su mensaje, López Obrador vino a decirle a simpatizantes y militantes guanajuatenses, son varias las razones que respaldan el cumplimiento de sus propuestas, una de ellas su compromiso de someterse a la revocación de mandato.

“Me voy a poner a prueba, consulta ciudadana a mitad del sexenio, en elección Intermedia habrá boleta donde preguntarán que si quieren que continúe o se quede el presidente porque el pueblo pone y el pueblo quita.

“Es un desafío, voy a gobernar los 6 años, no más. Porque también soy partidario del sufragio efectivo no reelección. No sé necesita más, con 6 años se pueden sentar las bases para una transformación”, enfatizó.

Señaló que México es el país más antidemocrático del mundo, no solo frente a países europeos, sino también del continente americano, señaló como ejemplo a Costa Rica.

Reiteró sus intenciones por disminuir el salario de los altos funcionarios, incluyendo el de él mismo; dijo que ganará menos de la mitad de lo que gana Enrique Peña Nieto, actual presidente de la República.

*EZM